Coparticipación: fracasó el acuerdo entre gobernadores y Nación y ahora irán tras la vía parlamentaria para cobrar los ATN

Luego de una reunión encabezada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los gobernadores expresaron su malestar por la falta de acuerdo y advirtieron que impulsarán un paquete de leyes para garantizar el cobro de los fondos que la Nación les adeuda. La fallida negociación dejó en evidencia la distancia entre las provincias y el Ejecutivo nacional en torno a la coparticipación de impuestos y el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).Durante el encuentro, Guberman transmitió el rechazo del Gobierno a la propuesta de los mandatarios provinciales y pidió que presentaran una alternativa que no ponga en riesgo las metas fiscales. “Planteó que si se distribuyen los ATN se afecta el superávit”, comentaron fuentes cercanas a la negociación. Los gobernadores, sin embargo, insistieron en que su iniciativa no compromete el equilibrio fiscal.Tras el cruce en el Ministerio de Economía, sus pares de la misma cartera de 17 provincias se trasladaron al Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde continuaron las deliberaciones sin presencia de funcionarios nacionales. Allí comenzaron a definir detalles técnicos para rearmar el proyecto y avanzar en el Congreso. “Las provincias están hablando entre ellas, afinando la parte técnica de las propuestas que ya presentaron o alguna nueva que pueden llegar a presentar como alternativa a lo de hoy”, indicaron.El conflicto se originó a partir del proyecto que presentaron los 24 gobernadores, que apunta a modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y a repartir el excedente de los ATN entre Nación y provincias. Además, plantea la eliminación de dos fondos fiduciarios financiados con ese tributo. La iniciativa fue resistida por el oficialismo, que considera que afectaría los números del superávit fiscal.Respecto a los fondos coparticipables, el ministro de Economía de Córdoba, Osvaldo Giordano, expresó tras la reunión: “Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias. Cuando un Estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto está generando un superávit con plata de las provincias”.El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya había anticipado la postura oficial frente al reclamo de los gobernadores. “Ellos hicieron una propuesta que nosotros no tenemos posibilidades de aceptar, en aras del equilibrio fiscal”, había señalado días atrás en declaraciones radiales, aunque aseguró que la negociación seguiría abierta.Por el momento, los gobernadores apuestan al Congreso como vía para resolver el conflicto y acelerar la sanción de las leyes que les permitan recuperar los recursos que consideran retenidos de manera indebida. La tensión entre Nación y provincias parece lejos de saldarse, mientras el Gobierno insiste en que priorizará el orden fiscal por sobre cualquier acuerdo que implique mayores erogaciones.