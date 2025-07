Grabois advirtió que hay un terrorismo de Estado de baja intensidad contra la violencia institucional

El referente social,, brindó un panorama del clima social del país, tras las detenciones por el ataque a la casa del diputado José Luis Espert, y cargó contra la violencia ejercida desde el Gobierno: ", expresó. Así describió la situación actual de Argentina:Además, agregó:En el mismo sentido, expresó: "Hay una cacería en marcha que propicia Patricia Bullrich. Espert, que es un diputado, me ofreció bala cuatro veces, va a la Justicia y se siente intimidado. Espert es un cagón, tan macho alfa no es. Amigo de un narco, cobarde: se le nota en la cara, el que no siente la vibración de la maldad que tiene ese hombre.Por otra parte, habló del fallo de YPF contra Argentina, que ordenó al país transferir su participación del 51% en la empresa a una cuenta de custodia:, aseguró el abogado.En cuanto a las elecciones legislativas, abogó por "organizar la bronca y la esperanza" y aseguró queAdemás, añadió: "Estamos en un momento de resistencia, atacar las medidas injustas del Gobierno, porque esta gente ya esta en el plano de la maldad".Finalmente, concluyó: