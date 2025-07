La asamblea de residentes del Garrahan denuncian que el Gobierno cerró la residencia de pediatría

En medio del reclamo salarial de los trabajadores del hospital, la asamblea de los residentes del Garrahan denuncian que el Gobierno cerró la residencia de pediatría. Mediante un comunicado informaron que "el Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada".Mientras que personal del hospital denunció, el sector ambulatorio del hospital se encuentra sin calefacción, por lo que tuvieron que pedirle a los pacientes que lleven frazadas y ropa de abrigo. Ahora los residentes dieron a conocer otra triste noticia que involucra a uno de los hospitales más prestigiosos del país.Los médicos y las médicas en formación explicaron que la residencia transformada en una beca, significa que el personal dejará de "cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un "estipendio". No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro".Además, expresaron que "como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda". Esto se suma al reclamo por la situación presupuestaria, los trabajadores advirtieron que las condiciones laborales "no han mejorado" y exigieron "una respuesta concreta" por parte del Ministerio de Salud. "Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública", sentenciaron en el escrito.