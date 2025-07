Denuncian al intendente de Mar del Plata por hostigar a personas en situación de calle con una "patota municipal"

Luego de que Gustavo Héctor Cabello, persona en situación de calle, muriera este martes en Mar del Plataen medio de la intensa ola de frío que azota a gran parte del país, denunciaron al gobierno municipal de General Pueyrredon por hostigamiento, golpizas y hasta robos a indigentes que deben arreglárselas para habitar en la vía pública.El abogado Julio Hikkilo, titular de la Casa del Trabajador, hizo una presentación en la Justicia contra el intendente, Guillermo Montenegro, y Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social del municipio, por la posible comisión de "homicidio, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad".Según detalla la denuncia, "el Ejecutivo local viene desde hace un tiempo sosteniendo una política sistemática de hostigamiento, maltrato y persecución hacia las personas en situación de calle en esta ciudad". "En lugar de implementar políticas públicas integrales de asistencia, contención e inclusión, ha optado por un enfoque represivo que discrimina, criminaliza la pobreza y transforma la pobreza y marginalidad en una amenaza a ser eliminada del espacio público", apunta el texto.El letrado detalló que las patrullas municipales recorren las calles y, "mediante el uso sistemático de la fuerza, hostigan a las personas que pernoctan en la vía pública, despojándolas violentamente de sus escasos elementos de abrigo que son provistos solidariamente por vecinos y organizaciones sociales"."Esta práctica, ejecutada de manera reiterada y pública, constituye una forma de castigo por el solo hecho de estar en situación de calle, y responde a una lógica punitivista que estigmatiza la pobreza y fomenta el odio hacia quienes la padecen, atentando lisa y llanamente con la presentación de vida de estas personas en situaciones de extrema vulnerabilidad", lo que se agrava en el contexto de ola polar.La denuncia menciona testimonios de vecinos de la zona, quienes aseguraron que Cabello había sido despojado de sus abrigos por patrullas municipales, sin recibir ningún tipo de atención o asistencia. "Esta era una muerte absolutamente evitable", subraya el texto.También se expresó al respecto la Mesa contra la Violencia Estatal de General Pueyrredon, que calificó de "fuerza de choque" a la Patrulla Municipal, cuyos actos violentos "se repiten todos los días en el distrito, como política municipal". "Notas, habeas corpus, denuncias penales, nunca fueron respondidos. El Concejo Deliberante archiva automáticamente los pedidos y denuncias con la mayoría automática del jefe comunal", agrega el texto publicado en redes sociales.El hombre, de 52 años, vivía en la calle desde 2022 y durante los últimos meses, una vecina le había permitido refugiarse en la entrada de su garage debido a las altas temperaturas. La Secretaría de Desarrollo Social informó que los dueños de la casa le ofrecieron la cena el lunes, y al día siguiente, al salir, encontraron su cuerpo sin vida.Según 0223, las autoridades señalaron que padecía problemas de adicción. A lo largo del año, en varias ocasiones había rechazado recibir ayuda y acompañamiento para tratar su consumo problemático, así como controles generales de salud.Montenegro, perteneciente al PRO y cada vez más cerca de La Libertad Avanza, negó la situación y apuntó contra el fallecido por sus "antecedentes", pero solo mencionó contravenciones como estar alcoholizado en la vía pública. "Usaron la muerte para montar una operación política, disfrazándola de una supuesta víctima del frío y de un Estado ausente", escribió este martes en su cuenta de X."No murió por hipotermia. El informe médico fue claro, falleció por causas naturales, producto de una arritmia cardíaca. No hubo signos de que el clima haya influido en su muerte. Y cómo termina esta historia? Con una denuncia penal en mi contra. Por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad", expresó."El fallecido no era una 'persona en situación de calle', como repitieron durante horas. Se trataba de un delincuente con antecedentes (exconv), alcohólico, denunciado múltiples veces por vecinos", planteó. Sin embargo, los habitantes del barrio que dialogaron el lunes con varios medios lo recordaron como "una persona muy querida en la zona".Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredon, fue juez federal hasta 2007, cuando renunció para ser ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo que desempeñó durante la totalidad del paso de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño.Durante su gestión, el Gobierno de la Ciudad creó en 2008 la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) denunciada por la Defensoría del Pueblo, partidos opositores, periodistas, vecinos y personas en situación de calle por ejercer violencia física y verbal contra indigentes y sustraerles sus pertenencias, causa en la que terminó investigado el propio Macri.Además, en 2009 una mujer embarazada denunció no sólo haber sido golpeada e insultada, lo que derivó en un desplazamiento de placenta constatado por personal médico del hospital Ramos Mejía, sino también haber sido abusada sexualmente por miembros de la UCEP.El organismo, cuyo primer director fue Fabián Rodríguez Simón, estuvo envuelto en polémica por sus prácticas y quejar de vecinos y organizaciones sociales, hasta que se disolvió en 2009. Si bien permaneció en la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, entonces a cargo de Juan Pablo Piccardo, Montenegro recuperó su accionar para Mar del Plata, y exhibe con orgullo en sus redes sociales cómo se golpea y maltrata a gente en situación de calle.