Kreplak advirtió sobre el ajuste en salud: "Esto es una bomba que explota todos los días"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, repudió el ajuste del gobierno de Javier Milei y advirtió que el sistema sanitario está al límite. Además advirtió que como consecuencia del desfinanciamiento en campañas de vacunación están reapareciendo enfermedades como la sarampión y la hepatitis A. “Odiar al Estado y usar la motosierra tiene consecuencias que no le explican a la gente”, señaló en C5N donde realizó un duro diagnóstico sobre la situación sanitaria del país bajo la gestión libertaria.“Están haciendo un ajuste tremendo en cosas que no se pueden ajustar. La demanda en salud es inelástica. La gente se enferma igual. Si sacás recursos, profesionales, medicamentos, herramientas de prevención, lo que hacés es empeorar la salud de la gente”, denunció.Kreplak contó que el deterioro afecta tanto al sistema de salud público como el privado: obras sociales golpeadas, hospitales públicos desbordados, programas nacionales cerrados o incumplidos, insumos básicos que no llegan. "Esto es una bomba que todos los días nos explota. Ponen en riesgo la salud de toda la población”.Ante el abandono del gobierno nacional, el funcionario bonaerense destacó que son las provincias las que le están haciendo frente a la situación. Por ese motivo, reclamó al Nación los fondos que le corresponden a las provincias. “Nosotros producimos el 40% de los recursos del país, pero recibimos solo el 7%. Nación corta todos los programas que tenía. Los que no eran obligatorios por ley, los cerró. Y los que son obligatorios, los incumple", puntualizó."Somos las provincias las que absorbemos las responsabilidades de Milei. Hacemos todo lo que podemos, pero se deteriora la salud de la gente. Hay muchísima presión. Faltan preservativos, medicamentos para VIH, vacunas. El programa Remediar está virtualmente paralizado. Hay menos campañas sanitarias. Y así reaparecen enfermedades como el sarampión o la hepatitis A”, agregó.El sistema, dice, no sólo sufre el ajuste: también las consecuencias de ese ajuste. “La gente se queda sin obra social o no puede pagar los copagos, y entonces va al hospital público. Tuvimos un aumento del 20% en la demanda. Es muchísimo”.También apuntó contra el ajuste en el Garrahan, hospital al que definió como la punta del iceberg de la cadena de pediatría. "En los hospitales de pueblo, a medida que el paciente se va complejizando, cuentan con hospitales de mayores complejidad. Son décadas para formar equipos. Si a ese lugar se lo desfinancia, agrede, persigue, los trabajadores van renunciando y todo el país se queda sin esa herramienta".