Cambios en el Impuesto País: cómo es el nuevo procedimiento de ARCA para solicitar la devolución de pagos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó un procedimiento especial que permitirá a los importadores recuperar pagos a cuenta del Impuesto País no utilizados durante la vigencia del tributo en determinadas operaciones de comercio exterior a partir de cambios normativos que impactaron en la aplicación del gravamen.La iniciativa, que se formalizó a través de la Resolución General 5720/2025, planea resolver la cuestión en torno a la acumulación de saldos a favor que se generaron por la suspensión de cargas, exclusión de operaciones en Zonas Francas o reducción de alícuotas dispuestas en distintos decretos. Según ARCA, los pagos a cuenta podrán aplicarse a la cancelación de derechos de importación mediante un crédito en el Sistema Informático MALVINA (SIM).El nuevo régimen exige que los importadores se inscriban en el “Registro de despachos de importación con pagos a cuenta no computados del Impuesto PAIS”, mediante una declaración jurada digital disponible en la web del organismo. El trámite podrá realizarse entre el 8 de julio y el 22 de agosto, y una vez verificada la información, el crédito se otorgará en cuotas según el monto declarado.Asimismo, la resolución establece un esquema escalonado: montos de hasta cuatro millones de pesos serán devueltos en una sola cuota, mientras que cifras mayores se acreditarán en hasta veinticuatro pagos mensuales. La primera cuota estará disponible el 8 de septiembre, y las restantes dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, según detalló el texto oficial.Entre los requisitos, los interesados deberán desistir de reclamos administrativos o judiciales vinculados al mismo objeto mediante una declaración jurada específica. El artículo 5° de la resolución aclara que “la opción de su utilización por parte del interesado conlleva la renuncia a promover cualquier otra vía administrativa o judicial con idéntico objeto”.El procedimiento es optativo y se centra en pagos vinculados a los decretos 433/2023, 14/2024 y 777/2024. ARCA anticipó que en una etapa posterior podría incluirse la devolución de otros saldos a favor no contemplados por la normativa actual, para lo cual se reabrirá el registro y se fijarán nuevas condiciones.La medida fue definida tras un trabajo conjunto entre distintas áreas técnicas del Estado y apunta a facilitar la regularización de la situación de los importadores. Según se explicó en los considerandos, se procura “establecer un procedimiento especial de devolución mediante el cual los pagos a cuenta del Impuesto PAIS que no hayan podido ser computados total o parcialmente resulten aplicables a la cancelación de derechos de importación”.Sin embargo, no contempla compensaciones para otros actores que también afrontaron los costos de la inestabilidad normativa o la aplicación del Impuesto PAIS, como pequeñas firmas que no pudieron contener el impuesto, o consumidores que pagaron precios más altos por productos importados.