"Falsos argumentos y distorsiones maliciosas": célebre pastor evangélico criticó el discurso de Milei en Chaco

“Lamentable presencia”. Concluyente, Norberto Saracco, el teólogo pentecostal más prestigioso de la Argentina cuestionó en duros términos el discurso del presidente Javier Milei, en la inauguración del templo El portal del cielo en la provincia del Chaco. “Lamentable porque se prestó el sagrado lugar del púlpito para que el presidente, en un claro acto partidario, dirigiera su diatriba plagada de falsos argumentos, distorsiones maliciosas y afirmaciones totalmente contrarias a las enseñanzas del evangelio”, aseveró el pastor evangélico.Saracco es una voz autorizada. El más relevante de los teólogos pentecostales argentinos, con vuelo internacional, con 77 años es la cabeza de la iglesia Buenas Nuevas, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Fundó un Instituto Teológico, co-preside el Consejo de Pastores de Argentina, y es miembro directivo de ACIERA, la alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina, que agrupa la mayor cantidad de templos del país.“Al discurso de odio y descalificación del adversario que el presidente enarbola orgulloso como su más preciada bandera debemos agregarle lo que repitió hasta el cansancio en su sagrada arenga del sábado: la descalificación del Estado”, agregó en su escrito. Criticó además que Milei vinculó “al capitalismo con el protestantismo (tesis de Max Weber), como si ese sólo vínculo fuera suficiente”.“El Presidente, o quienes le escriben los discursos, olvida o ignora que fue en sociedades capitalistas y protestantes, como las de Estado Unidos e Inglaterra donde se desarrolló y sostuvo la esclavitud y el racismo, aún hoy no superado” y clarificando aún más a Milei o sus escribas, Saracco añadió: “Los países de mejor nivel de vida para todos y no para unos pocos, son los países escandinavos, basados en principios protestantes, pero, y he aquí la diferencia, aplicados por un Estado muy presente”.“El corazón del hombre está esencialmente inclinado al mal. En nuestra teología lo llamamos ‘pecado original’. Por lo tanto, dejar la suerte de las personas libradas a sus propias capacidades y posibilidades en una jungla del sálvese quien pueda es lo más antievangélico que podemos hacer”, concluyó.En el cierre de su carta, Saracco, uno de los pastores de mayor diálogo con la conducción de los obispos, de hecho compartió muchas actividades y amistad junto al Papa Francisco desde su época de arzobispo porteño, llamó al discurso de Milei “perversa herejía” y lamentó que use “el espacio sagrado de una iglesia" y también dedicó unos renglones a la grey evangélica: "Ver al pueblo aplaudir y decir amén a lo que ni entiende ni sabe, quebranta el corazón". Por último, afirmó que el acto político-religioso manchó "el testimonio de la iglesia evangélica" y que "es un pecado inmerecido”.El pastor Ledesma, y su esposa Alicia, que lo introduce en la fe, mostraron su terminal internacional evangélica cuando en la inauguración del mega-templo, en la ciudad de Resistencia, tuvo un rol central el hondureño Guillermo Maldonado, predicador pentecostal influencer con base en la ciudad de Miami, Estados Unidos, y vinculado al presidente Donald Trump. Basta ver las redes sociales de Maldonado para ver su posicionamiento político en favor del presidente Milei.Otro enclave internacional de los Ledesma es Israel. Hasta allí viajaron en familia y ellos mismos lo contaron con fotografías por ser parte de la Iglesia Cristiana Internacional. Al inicio de este año, la organización Reuniones Evangélicas Argentinas hicieron eco en la Procuración del Tesoro de la Nación, que emitió un dictamen para respaldar un pedido donde los religiosos promovieron entre sus fieles la “objeción de conciencia” para evitar el pago de aportes sindicales, alegando motivos religiosos.Mientras que Guillermo Ledesma, hijo de los pastores fundadores del Portal del Cielo, en un reciente reportaje reveló el vínculo con el presidente Milei: “Nunca antes apoyamos, ni hablamos, ni interactuamos. Pero ahora con la inauguración nos dio pie para poder hablar con el presidente. Esta vez extendimos las invitaciones y nos sorprendió la respuesta positiva del presidente” y fue más allá Ledesma junior al contar el vínculo con el poder político, más allá de las personas, “siempre el que está en mandato queremos tener buena relación, e invitamos, como a los intendentes”.Por el financiamiento de la iglesia dijo que “no se paga cuota, ni controlan, tenemos más de 30 mil miembros” y reafirmó “el milagro” que contó su padre para pagar los gastos del nuevo templo al transformarse 100 mil pesos, en una caja de seguridad, a 100 mil dólares.Respecto de que "la justicia social es el demonio", Guillermo Ledesma afirmó que no creen en eso y “fueron palabras del mandatario” e hizo un intento de justificación: “Si hubo tintes partidistas no fue de la iglesia. Eso lo mencionó el presidente. No pensamos así”.