Milei le festejó un comentario a Elon Musk y mete ruido en su affair con los EEUU de Donald Trump

Mientras pasa la motosierra por organismos vitales para el país al filo de la caída de sus facultades delegadas, mantiene detenidos políticos y se le empiezan a complicar fuerte las finanzas, a Javier Milei parece habérsele "juntado el ganado" de socios internacionales que otrora fueron amigos entre sí pero al día de hoy sin archi enemigos: el presidente argentino le festejó en X un comentario halagador a Elon Musk en plena guerra entre el hombre más rico del mundo y Donald Trump, el mandatario de EEUU con quien el líder libertario mantiene vínculos carnales de dependencia política.La controversia en las relaciones internacionales, políticas y empresariales alrededor de las lealtades de Milei surge por una publicación del mandatario argentino a raíz de un comentario que hizo Musk en un posteo de la cuenta The Rabbit Hole, que publicó un video de Milei en donde dice que "El Estado no es la solución sino que es el problema".Ante eso, el empresario sudafricano comentó un "true" y Milei, rápido para intentar hacer grande lo pequeño, compartió el tuit de Musk con la cita "fenómeno barrial", que suele utilizar para intentar decir que él y sus políticas tienen amplia aceptación internacional.El problema para Milei es que festejó a Musk al mismo tiempo el hombre más rico del mundo sigue en su polémica pública con Trump, a quien el presidente argentino prácticamente adula en posiciones que actualmente son antagónicas respecto del empresario sudafricano.Hace tan solo horas, Musk anunció la creación del Partido América, con el objetivo de "devolver la libertad al pueblo estadounidense" y "romper el sistema unipartidista". Luego de advertir que fundaría un partido si se aprobaba la ‘Gran y hermoso proyecto de ley’ impulsada por Trump, criticó la ley, firmada el viernes, por aumentar la deuda y "destruir millones de empleos".El partido busca "luchar contra el Partido Unitario Republicano/Demócrata". En X, Musk afirmó que por ahora se enfocará en la Cámara y el Senado, sin apoyar a ningún candidato presidencial para 2028. El dueño de la ex Twitter, Tesla y Space X, entre otras firmas, no puede postularse a la presidencia por haber nacido en Sudáfrica.Según información periodísticas, tampoco tiene gran aprobación política (34 %) pese a sus 221 millones de seguidores en X y 405.000 millones de dólares en activos. A su vez, según una encuesta de Quantus Insights el 40 % de los votantes apoyaría su proyecto.El presidente norteamericano Trump ya reaccionó al proyecto de Musk, mientras Milei lo festeja: "Es ridículo fundar un tercer partido. Solo aumentará la confusión. Los terceros partidos nunca han funcionado".