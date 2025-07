Milei cruzó al PRO y celebró su gestión económica: "Nosotros no 'reperfilamos' deuda en pesos"

El presidente Javier Milei brindó un discurso en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires donde resaltó la gestión económica de su Gobierno y comparó su "exitoso" saneamiento de las cuentas públicas con otros planes económicos como el del PRO, durante 2015-2019: "Nosotros no 'reperfilamos' deuda en pesos", expresó.En un discurso que brindó en el acto por el 171º aniversario de la Bolsa porteña, el jefe de Estado habló en medio de la tensión con el Senado por el aumento de las jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional y sacó pecho tras el pago de las obligaciones de deuda de mitad de año: "Lo logramos sin expropiaciones, respetando el mercado. Lo hicimos sin controles de precio", precisó.Además, agregó: "Logramos esto sin una expropiación, no hicimos un plan bónex. Nosotros no reperfilamos deuda en pesos, poniéndole una frase para ocultar un default en moneda propia. Nosotros resolvimos el problema del balance del Banco Central y de las finanzas del sector público sin expropiaciones, respetando el mercado".Finalmente, concluyó: "A ninguno de nosotros se nos ocurrió violentar el sistema de precios. Como liberales, respetamos el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Y en estricto rigor, los controles de precios son una violación al derecho de propiedad. En el fondo, el mercado es un proceso de cooperación social, donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente".Tras el sorpresivo resultado en las PASO del 2019, donde la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner arrasó en las urnas frente al oficialismo, la economía del gobierno de Mauricio Macri entró en una debacle difícil de contener con una fuga de capitales, caída de reservas y creciente desconfianza en su capacidad de pago, incluso en moneda local.El 28 de agosto de 2019, el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció un reperfilamiento de deuda, argumentando dificultades de liquidez. Incluyó reprogramación unilateral de los vencimientos de Letes, Lecaps, Lecer y Lelinks (títulos de corto plazo), propuesta de canje voluntario para bonos bajo legislación extranjera y envío de un proyecto al Congreso para reestructurar la deuda bajo legislación local, con plazos más largos.