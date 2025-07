Bullrich volvió a cruzar a Villarruel por el revés en el Senado: "Que se ponga del lado de la gente y no de los kirchneristas"

Luego del revés que sufrió el Gobierno en el Senado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a apuntar sus críticas a la vicepresidenta Victoria Villarruel."Ayer la Vicepresidenta tendría que haberse puesto a la cabeza de decir 'no voy a estar frente a una sesión que no es correcta, no es legal, no es legítima porque no estaba convocada. Punto. Esa es la discusión", lanzó Bullrich al encabezar un acto, secundada por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.Y fue aún más allá en la crítica: "Que se ponga del lado de la gente y no del lado de los senadores kirchneristas que lo que querían, como lo dicen todos los días, ver al Presidente subiéndose a un helicóptero".Antes de dirigir la crítica a la titular del Senado, Bullrich reclamó "que se respete lo que está haciendo el Gobierno, que está llevando las cosas bien".En ese sentido, sostuvo: "En el último tiempo, 11.2 millones de personas salieron de la pobreza, la inflación bajó a menos del 2% mensual, cuando estabamos volando en la inflación; en el último tiempo se sacó el cepo, se logró superavit".Y sentenció: "Faltan cosas pero no es de arrebato, no es imponiendo, no es generando presupuestos intentando volver a imprimir. Si imprimimos de nuevo, toda la plata que le va a entrara alguien por este bolsillo, se le va a ir por el otro".Villarruel fue el blanco de las críticas libertarias durante la sesión en el Senado. En el Ejecutivo la culpan porque consideran que no debería haber convalidado la sesión con su presencia y la primera que había lanzado su crítica fue Bullrich.