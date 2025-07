Luis Majul incomodó a Sturzenegger al exigir explicaciones sobre el índice de desocupación que asciende al 7,9%

#Medios | "Está re mal planteada esa pregunta": Luis Majul incomodó al ministro Federico Sturzenegger al consultarle por "la crueldad" de los despidos. pic.twitter.com/PF17Hs5jVV — Política Argentina (@Pol_Arg) July 14, 2025

El ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, fue entrevistado este domingo en La Cornisa, donde intentó justificar la política de despidos masivos en el Estado impulsada por el Gobierno de. Aunque presentó los recortes como parte de un supuesto camino hacia la eficiencia, el conductor Luis Majul inesperadamente lo enfrentó con una pregunta que cuestionó "dónde están" los nuevos empleos, algo que Sturzenegger no consiguió esclarecer.Durante la entrevista, el titular de Desregulación afirmó que “se fueron 50.000 ñoquis del Estado” y que eso representa un ahorro para los argentinos. Dicho ajuste, en sus palabras, permitiría crear empleo en el sector privado, pero los datos presentados no se condicen con los índices oficiales. "Hay 50.000 empleados menos. Una crueldad manifiesta porque los deja en la calle", disparó el entrevistador.La tensión creció a medida que el ministro repetía conceptos sin ofrecer evidencia de los sectores donde supuestamente se crearon nuevos empleos. "Está súper mal planteada esa pregunta. Vos me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2 mil millones de dólares a los argentinos porque no tenemos que pagar a esos 50.000 empleados", pronunció el ministro.Al insistir Majul sobre "dónde están" esos nuevos empleados, considerando que "hay más desocupación", Sturzenegger apeló a que "la última estadística arroja más de 13 millones de personas empleadas en el primer trimestre". Y continuó evadiendo: "Cuando se aplica la motosierra y se baja el gasto, bajás lo que le tenés que sacar a la gente para financiar dicho gasto. Cuando la gente tiene guita en el bolsillo, la gasta, y eso crea un montón de empleo".DATOS ALARMANTESLas cifras actuales no avalan el optimismo oficial. De acuerdo con el INDEC, el desempleo trepó al 7,9% en el primer trimestre del año, lo que implica un incremento respecto al mismo período de 2024. Son más de 1,7 millones de personas sin trabajo en todo el país, en un contexto de fuerte recesión, caída del consumo y derrumbe de la actividad industrial.El panorama es aún más complejo en la provincia de Buenos Aires, donde la desocupación llegó al 9,3%. Según un informe del Ministerio de Economía bonaerense, el alza refleja el impacto de la apertura de importaciones sobre el tejido industrial, que se traduce en cierres de fábricas, pérdida de empleo formal y precarización. El documento advierte sobre una vuelta a niveles de actividad similares a los del duro trimestre posterior a la devaluación de diciembre de 2023.La situación del empleo registrado también empeoró. Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA, reveló recientemente que entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron casi 196 mil empleos asalariados registrados. A esto se suma una caída real del 32% del salario mínimo, vital y móvil, que se encuentra hoy por debajo de los niveles del año 2001, en el cual el país experimentó una de sus crisis más feroces.Pese a ese contexto, Sturzenegger insistió en que el mercado laboral “se está reacomodando”. Sin embargo, ni en su intervención ni en los discursos del oficialismo aparecen políticas activas de generación de empleo o propuestas concretas para revertir el deterioro. La entrevista dejó en evidencia una brecha entre los anuncios y los datos reales, una distancia que el Gobierno no logra saldar.