Un precandidato de La Libertad Avanza fue detenido tras ser denunciado por un diputado

El periodista y precandidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por Chubut, Ricardo Bustos, fue detenido por una presunta violación de una restricción perimetral, en el marco de una denuncia del legislador César Treffinger por amenazas. Bustos asistió a un acto en la ciudad chubutense de Esquel, donde fue detenido mientras sus seguidores lo respaldaban. Treffinger lo acusó de haberse tomado una foto con su hijo sin permiso y luego enviársela a su teléfono celular personal de forma intimidante.En tal sentido, el diputado nacional explicó el motivo de su demanda: "Denuncia penal radicada contra Ricardo Bustos por el delito de amenazas, hacia mi hijo menor de 10 años de edad. En la foto posa Bustos junto a mi hijo, un niño de 10 años de edad, haciéndose sacar una fotografía sin autorización ni permiso de sus padres ni de nadie. Acción premeditada, dado que 1 día después, procedió a enviarla a mi teléfono personal amenazando"."Lamentablemente debo informar del tema (a los fines de evitar que esta persona, ya denunciada penalmente, siga mintiendo y engañando personas que desconocen esta información. Bustos ya fue notificado por el Ministerio Público Fiscal, mediante la Policía de Esquel, de una medida cautelar con una serie de medidas que debe cumplir en función del delito por el que fue denunciado", agregó en una publicación en su cuenta de la red social X.En tanto, parafraseó al presidente Javier Milei. "Entre varias medidas, también está incluida la prohibición de acercamiento a mi persona, mi pequeño de 10 años y el restante grupo familiar. ¡Será justicia! Como bien dice nuestro presidente Javier Milei: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Claramente, este individuo integra el 90% al que se refiere siempre el Presidente. Nunca mejor definido. El que las hace, las paga", marcó.Por su parte, Bustos cuestionó las medidas de la Justicia: "¿Cuál es la amenaza? Frente a la medida cautelar dictada por la Justicia que me prohíbe acercarme y comunicarme con el diputado nacional César Treffinger y su entorno, quiero expresar públicamente mi más enérgico rechazo a esta decisión arbitraria, que constituye un acto de censura previa, una persecución política y un intento evidente de silenciar voces críticas dentro de La Libertad Avanza en Chubut"."Esta medida, basada en una denuncia infundada, no solo vulnera mis derechos constitucionales como ciudadano, periodista y precandidato, sino que además impide mi participación activa en la vida política del espacio que contribuí a construir con convicción y compromiso. Hoy mismo se inaugura una sede partidaria en Esquel, y por orden judicial, tengo prohibido asistir. ¿Ese es el modelo de libertad que se pretende imponer?", aseveró en X.En este marco, el precandidato a diputado nacional por Chubut de La Libertad Avanza definió: "Soy y seguiré siendo un defensor de la libertad de expresión, del pluralismo y del derecho a disentir. El verdadero liberalismo no se edifica con bozales judiciales ni con estructuras cerradas al debate. El que no tolera la crítica, el que frena afiliaciones, el que reparte cargos entre amigos y judicializa diferencias internas, no es libertario: es parte del viejo régimen que vinimos a reemplazar".También rechazó la acusación de Treffinger: "Reitero que no he cometido ningún delito. No he amenazado a nadie. No hay riesgo cierto, ni actual, ni inminente. Lo que hay es una maniobra política para apartarme del camino, porque no me someto, porque digo lo que pienso, y porque represento a un sector que no está dispuesto a entregar el proyecto libertario a quienes lo usan como escudo para beneficio propio".En este marco, expuso los pasos a seguir que resolvió junto a sus abogados. "Por eso, junto a mi equipo legal, hemos presentado un recurso urgente solicitando la habilitación de días y horas inhábiles, con pruebas claras de que esta medida no solo es injusta, sino peligrosa para el ejercicio democrático", expresó. "Voy a seguir dando la batalla por las ideas, por la libertad y por la representación política genuina. Estoy con Javier Milei, con su proyecto, con su visión de país. No voy a permitir que oportunistas travestidos de libertarios usen su nombre para traicionar esos principios. Mi compromiso es con la gente, con la verdad y con la libertad", advirtió.