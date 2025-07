Javier Milei está reunido con la Mesa de Enlace: reclamos aplacados y las expectativas del encuentro

El presidenteencabeza este martes una reunión clave con la Mesa de Enlace en el predio ferial de Palermo, luego de que el sector agropecuario manifestara malestar por la continuidad de los derechos de exportación. El encuentro fue anticipado por el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien conduce la delegación del campo y aseguró que el eje principal del diálogo con el Gobierno será la necesidad de eliminar las retenciones, para "generar la posibilidad de invertir más en producir más", aunque, "no se espera ningún anuncio", adelantó.Minutos antes de ingresar a la reunión, que comenzó pasadas las 10:30, Pino se mostró cauto sobre posibles anuncios por parte del Ejecutivo. "Vamos a conversar un rato, a cambiar ideas, le vamos a contar al Presidente lo que venimos conversando con su equipo económico y veremos qué sale de la charla”, amenizó en rueda de prensa esta mañana. Entre los principales reclamos, mencionó "las retenciones, la calamitosa infraestructura que tiene la Argentina, porque de nada sirve producir más si después no lo podés transportar; el tema del INTA".La cita ocurre en un momento delicado para el agro, luego del vencimiento del régimen de reducción temporal de retenciones para la soja y el maíz, productos que enfrentan hoy los precios internacionales más bajos en quince años. A esto se suma la presión del tipo de cambio, que desde el sector continúan señalando como atrasado.Frente a este panorama, la expectativa de los dirigentes es que el Gobierno avance en medidas que recuperen la competitividad y den previsibilidad a largo plazo. Pino reafirmó: “El campo tiene la iniciativa de producir más y más si la condiciones se logra que sean estables a largo plazo y que se pueda recuperar la competitividad”.Asimismo, al ser consultado sobre la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de la interna abierta con el jefe de Estado, el titular de la SRA contestó: "Por supuesto que están todos invitados, el que quiere venir viene y el que no quiere venir no viene. Es un tema que nos supera a nosotros”.Desde una postura abiertamente dialoguista y con un tono despreocupado, desde la Sociedad Rural manifestaron apoyo a algunas decisiones recientes del Gobierno, en especial en relación a la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). “Estamos convencidos de que el INTA necesitaba modernizarse sí o sí”, sostuvo Pino en declaraciones radiales previas al encuentro.“Las entidades del campo, la Mesa de Enlace, vamos a seguir estando dentro del INTA. Tenemos que ver de qué manera y en qué condiciones empieza a funcionar esta nueva etapa. Hay que poner a rodar la pelota”, analizó. En ese mismo sentido, señaló que la relación con el Ejecutivo es fluida, sin dar indicio de rispideces entre ellos. “Es una relación que funciona muy bien, un ida y vuelta permanente con los referentes de nuestro sector, no tanto con el Presidente, pero sí con sus ministros, y en lo particular con el Presidente mantengo y mantenemos un diálogo”, afirmó.Además, elogió al Presidente al decir que "está totalmente empapado en las dificultades del sector (rural), es un fanático de la actividad del campo, entiende que el campo es el sector más competitivo y productivo”.Sin embargo, no todos están dispuestos a dejar pasar la motosierra por encima del agro. A contramano de la actitud plenamente conciliadora de Pino, otros dirigentes como el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, dejaron en evidencia el malestar. "Este Gobierno todavía no cumplió nada”, advirtió, y sumó que “el bolsillo del productor no aguanta más”. Además, planteó que, en la actualidad, "exportar se hace cada vez más difícil, y los derechos de exportación son un robo, con cualquier gobierno”.