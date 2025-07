Maqueda criticó fuerte a Milei y afirmó que "usa terminología propia de barrabravas o de matones"

El ex juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda criticó al presidente Javier Milei al asegurar que desde que asumió en la Casa Rosada su comportamiento "hiere la democracia" y al plantear que las expresiones del líder libertario son "más propias de barrabravas o de matones" que de un jefe de Estado.“Este idioma de Cervantes que nosotros practicamos es muy rico para usar esa terminología chabacana que a veces hiere muchísimo y que es más propia de barrabravas o de matones que de un presidente de la Nación”, señaló Maqueda en una entrevista en La Nación+.Para el exministro del máximo tribunal, el fundador de La Libertad Avanza (LLA) tiene un "lenguaje violento" que "desata violencia" y que "eso hay que tenerlo en cuenta". "En el fondo se degrada la figura presidencial", agregó.En esa línea, expresó que el libertario tiene "poco cuidado con lo institucional" e incluso alertó que la democracia argentina es "atacada y erosionada" desde que comenzó su gestión hace más de un año y medio. "En el ámbito del presidente Milei hay un destrato hacia todo lo que tiene que ver con el sistema democrático, empezando por los métodos", sostuvo.Con respecto a la Justicia, Maqueda sostuvo que hay "principios básicos" que son afectados por su Presidencia y puso como ejemplo embates contra "la libertad de expresión" y la "independencia de poderes". "Cuando opina de fallos judiciales y se entromete en lo que es el ámbito específico de un poder del Estado que le está absolutamente vedado por la Constitución Nacional”, explicó.También, al hablar del "destrato muy grande" al sistema democrático, el excortesano cuestionó el mal vínculo que cosechó con la prensa. “El maltrato constante a colegas suyos en el ámbito periodístico, y a quienes dicen o hacen algo que al presidente no le agrada, derivan en destratos que, en el fondo, degradan la figura presidencial”, le advirtió al periodista que realizaba el reportaje.Hace unos días, Maqueda desestimó que Milei pueda llevar a la Justicia la sesión del Senado del jueves pasado, la cual calificó de "perfectamente válida". "No es un tema judicial, sino un tema de procedimiento legislativo, donde también tengo alguna experiencia. Creo que es perfectamente válida la sesión. Ni hablar de los temas que se han tratado", indicó Maqueda a La Voz del Interior.Para el excortesano, el procedimiento legislativo "es propio de otro poder del Estado" y afirmó desconoce por qué motivo el Presidente podría ir a la Justicia. "No veo qué se puede judicializar de ese tema", resaltó.