Incendio y derrumbe en La Plata: denuncian que pudo deberse a viejos tanques de combustible sin desactivar

#Incidente| Bomberos trabajan en un operativo en La Plata luego de que un depósito de electrodomésticos se haya incendiado y derrumbado. Sin víctimas registradas, las autoridades sospechan que se habría debido a tanques de combustible de una vieja estación de servicio. pic.twitter.com/WUkAc7DKQq — Política Argentina (@Pol_Arg) July 16, 2025

Desde primeras horas de este miércoles, un feroz incendio arrasó con un edificio ubicado en diagonal 77 y calle 48 en el centro de La Plata y provocó el derrumbe de parte de su fachada. Las llamas comenzaron alrededor de las 6:30 de la mañana, y se extendieron con violencia pese a la lluvia. Aunque no hubo víctimas, el operativo de emergencia se mantiene activo ante el riesgo de nuevos colapsos y por las dudas que surgieron en torno al pasado del inmueble.Es que en ese mismo predio funcionó durante más de una década una estación de servicio. Si bien, fue convertido en estacionamiento y, más recientemente, en depósito de electrodomésticos, la investigación judicial busca determinar si los tanques de combustible fueron debidamente desactivados. La causa quedó radicada en la UFI N°16 bajo sospecha de "negligencia en la desactivación de tanques".El derrumbe parcial se produjo cerca de las 8:30 y quedó registrado en videos donde se observa la caída de heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos desde los pisos superiores. Las autoridades evacuaron la zona por prevención, cortaron el suministro eléctrico en al menos cinco manzanas y desplegaron seis cisternas, una unidad especializada en incendios industriales y personal de Defensa Civil para contener el avance del fuego.“Tenemos evacuados a los vecinos porque la intensidad del incendio generó el derrumbe de la fachada”, informó el secretario de Seguridad de La Plata, Diego Pepe. Por su parte, el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, aclaró que desde la administración no hay "registro de que haya materiales peligrosos”, aunque admitió que el incendio obligó a extremar precauciones. “Hay que tener mucho cuidado y respeto por el desprendimiento de las estructuras y mampostería”, advirtió.La normativa vigente establece que los tanques que queden fuera de servicio por más de 12 meses deben ser retirados o inertizados por una empresa habilitada, y que el predio debe ser declarado libre de contaminación. Por eso, aunque se presume que las instalaciones fueron clausuradas conforme a lo requerido, los bomberos aplicaron protocolos especiales ante la posibilidad de que aún existieran remanentes de hidrocarburos.El fuego generó un intenso humo negro y explosiones, alcanzó vehículos estacionados en la calle y dejó a decenas de vecinos sin energía eléctrica. El edificio permanece cercado y bajo custodia, mientras los peritajes intentan determinar las causas exactas del incendio. Aunque los daños materiales fueron severos, no se reportaron heridos ni víctimas fatales.