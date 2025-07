Avanza la causa del incendio y derrumbe en La Plata mientras continúan evacuando

La causa judicial por el incendio que afectó un depósito de electrodomésticos en pleno centro de La Plata sigue reconstruyendo los hechos y detectó nuevas evidencias técnicas que agravan el cuadro. La dueña del inmueble, Roxana Aloise, titular de la firma Ai Tecno S.A., fue imputada como presunta responsable del siniestro, mientras que los peritajes advirtieron sobre el riesgo de derrumbe inminente, motivo por el cual las autoridades decidieron mantener la evacuación del área por al menos 48 horas.El depósito, ubicado en diagonal 77 y calle 48, había sido clausurado a fines de junio por irregularidades, pero seguía funcionando como centro de acopio. El incendio, ocurrido el miércoles por la mañana, dejó severamente comprometida la estructura del edificio, cuyas losas superiores colapsaron sobre los niveles inferiores, generando un derrumbe interno. La Justicia investiga si hubo negligencia empresarial en el mantenimiento del lugar.La imputación de Aloise fue confirmada por el fiscal penal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien le atribuye el delito de “incendio estrado”, que contempla daños que ponen en riesgo la seguridad pública. "No contamos con datos de empleados ni familiares que hayan denunciado ausencias, por lo que descartamos víctimas fatales por ahora", aclaró el fiscal ante la prensa, aunque aún no se logró acceder a todas las zonas comprometidas del inmueble.Uno de los elementos que complica el cuadro es la presencia de antiguos tanques de nafta, dado que el predio había funcionado como estación de servicio hace más de una década. Aunque aún no se sabe en qué condiciones están, los equipos de rescate aún no pudieron ingresar al área donde estarían ubicados. En ese sentido, un equipo de rescatistas relavará la zona para descartar la posibilidad de que hubieran quedado víctimas dentro del lugar.Un informe elaborado por la Subsecretaría de Obras Públicas de La Plata, junto con técnicos de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, precisó que la estructura del edificio se encuentra “gravemente dañada” y que algunas losas del tercer piso se desprendieron por completo. También se detectaron muros colapsados hacia la vía pública y vigas principales inclinadas, lo que agrava la inestabilidad general. Las columnas y uniones estructurales presentan fallas críticas.Con estos resultados, la Municipalidad elevó una solicitud a la Fiscalía para impedir el ingreso no solo al depósito, sino también a los edificios linderos. La prioridad, según explicaron, es resguardar a los vecinos y evitar una tragedia mayor en una zona de alta circulación. El área afectada sigue bajo control de fuerzas de seguridad y personal técnico, mientras avanza una causa que podría derivar en responsabilidades penales concretas.