Distintos sectores marchan a Plaza de Mayo contra el veto de Milei a los aumentos jubilatorios, la moratoria y la emergencia en discapacidad

Organizaciones de jubilados, sindicatos combativos, movimientos sociales, partidos políticos, asambleas barriales y el colectivo de discapacidad marcharán el miércoles desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo. El objetivo de la protesta es evitar los vetos que el presidente Javier Milei anunció para las leyes de haberes jubilatorios, prórroga de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad.La movilización está prevista para las 15, justo después de que las organizaciones de jubilados hagan la tradicional concentración que hacen semana a semana en la Plaza de los Dos Congresos, donde también hacen semaforazos y una radio abierta. Como las fuerzas de seguridad ponen vallas alrededor del parlamento, desde hace meses los jubilados no pueden hacer la ronda.Entre los gremios que se movilizarán, estarán el Sindicato del Neumático (Sutna), la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA, la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), las seccionales de La Matanza y de Marcos Paz de Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba) y la Junta Interna de ATE Garrahan.Además, habrá columnas de la CTA Autónoma y de la CTA de los Trabajadores. Cuando los manifestantes lleguen a Plaza de Mayo, leerán un documento unificado frente a la Casa Rosada."Las agrupaciones de jubilados de los miércoles convocan a la marcha antirrepresiva y contra el veto este miércoles 23 de julio junto a las organizaciones de discapacidad, derechos humanos, sindicatos en lucha, movimientos sociales, territoriales, asambleas barriales y partidos políticos", indicaron las organizaciones de jubilados en un comunicado."Salimos a la calle en la defensa irrenunciable a reclamar nuestros derechos a la salud, alimentación, ocio. No permitiremos más ataques a los sectores más vulnerables ni la criminalización de la protesta social. Marchamos en rechazo a la represión y contra el veto a las leyes sancionadas por el Congreso sobre el haber jubilatorio, la moratoria y la emergencia en discapacidad", continuaronLuego, marcaron las "exigencias básicas" con las que se movilizan desde el Congreso de la Nación hacia la Plaza de Mayo. "Cese inmediato de la represión. Basta de violencia gubernamental. Abajo el protocolo de Bullrich", dice la primera, y continúa: "Abajo el veto de Milei contra las leyes jubilatorias y de la discapacidad conquistadas". "Contra el pacto de Milei con el FMI. No al pago de la deuda externa", concluye.