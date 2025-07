Sin fechas confirmadas, el FMI adelantó que "en breve" habrá novedades sobre el acuerdo

El Fondo Monetario Internacional reconoció que la primera revisión técnica del nuevo programa acordado con la Argentina está en una etapa avanzada, aunque todavía no hay confirmación sobre cuándo se alcanzará el acuerdo a nivel de staff ni cuándo se reunirá el directorio para tratarlo. Así lo indicó la vocera del organismo, Julie Kozack, durante su conferencia de prensa semanal, donde reiteró que el siguiente paso será concretar un Staff Level Agreement, pero evitó hablar de plazos.Apenas un día después de que el organismo advirtiera a Argentina sobre las reservas, Kozack afirmó que “las conversaciones están muy avanzadas” y explicó que, una vez alcanzado el acuerdo técnico, será el turno del directorio de considerar su aprobación. Al mismo tiempo, sostuvo que no se brindarán más detalles mientras continúen las negociaciones con el equipo económico argentino. “Vamos a esperar a que terminen y luego comunicaremos”, declaró.Sin confirmar si el caso argentino será tratado antes del receso previsto a partir del 4 de agosto, la vocera destacó que la implementación del programa viene acompañada de políticas macroeconómicas “restrictivas”, con un fuerte ancla fiscal y una política monetaria contractiva. También subrayó que el país logró reinsertarse en los mercados internacionales de capital antes de lo previsto y que el proceso de desinflación volvió a consolidarse.De todos modos, el estado de las reservas sigue siendo el tema más delicado. En un informe reciente sobre el sector externo, el propio Fondo advirtió que la posición de divisas netas del Banco Central continúa en niveles críticos. "La posición externa en 2024 fue más débil que el nivel implícito en los fundamentos de mediano plazo y las políticas deseables", remarcaron. En esa línea, el organismo recomendó profundizar los esfuerzos para reconstruir las provisiones.Según la evaluación preliminar, el Gobierno habría cumplido con las metas fiscales y monetarias establecidas para el segundo trimestre, pero no habría alcanzado el umbral pactado para la acumulación de reservas. En ese escenario, se espera que el FMI otorgue un waiver (perdón formal) para evitar que el incumplimiento impida la aprobación del desembolso por USD 2.000 millones que está en juego.El análisis técnico que realiza el staff contempla no solo las variables cuantitativas como déficit primario, emisión y reservas netas, sino también los compromisos estructurales asumidos en el acuerdo firmado en abril. La reunión informal que el Board del FMI mantuvo esta semana permitió a los directores conocer los principales avances del programa y consultar al staff sobre los puntos críticos del cumplimiento.Desde el Ministerio de Economía manifestaron que el diálogo con el FMI sigue abierto y están confiados de que la revisión pueda cerrarse en los próximos días. Si el directorio aprueba el resultado técnico, el país recibiría un nuevo desembolso, parte del cual se utilizaría para fortalecer los fondos del Banco Central y otra parte para afrontar vencimientos con el propio organismo, incluido un pago previsto para el 1° de agosto.