El Gobierno explicó el modo en qué serán evaluados los médicos que vuelvan a rendir el examen de residencias

Luego de que el Ministerio de Salud detectara "resultados sospechosos" en el examen de residencia, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que aquellos médicos que deban volver a rendirlo, podrán hacerlo de forma oral. Además, precisó que, si se prueba que los médicos rindieron “de buena fe”, se les respetará la clasificación del examen original.La noticia fue confirmada durante el streaming de Adorni en YouTube donde pretende desmentir noticias de periodistas. “La medida trae justicia a los que se esforzaron e hicieron el examen sin trampa. Un ejemplo, un estudiante hace un par de días se había sacado 45 en el examen del Hospital Británico y, en el examen de nivel nacional, logró un 95. La diferencia es notoria y eso amerita que uno le llame la atención”, sostuvo Adorni en Fake, 7, 8.El jueves, el Gobierno anunció que 268 médicos deberán volver a rendir el examen luego de que detectaran posibles irregularidades en más de 10 mil postulantes que se presentaron en 28 sedes del país hace tres semanas. Adorni sostuvo que había “un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales” en el análisis técnico de las pruebas.El vocero argumentó que “usualmente, un diploma de honor de la UBA obtiene entre 86 y 90 puntos en el examen”, pero que en este ranking aparecieron puntajes mayores a 90 y puntajes mayores a 85 en estudiantes recibidos de universidades extranjeras cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos. Para sumar, el Gobierno recibió una denuncia firmada por aspirantes donde advertían de posibles irregularidades.Tras ello, el Ministerio de Salud ordenó la suspensión del orden de mérito vigente y reprogramó el cronograma para los postulantes que obtuvieron 86 puntos o más.“Va a estar la posibilidad de que den el examen de forma oral para que, quien tome el examen, se dé cuenta rápidamente el que lo hizo de buena fe, se sacó un buen puntaje y no mintió”, señaló el vocero.El vocero explicó que la medida buscaba “hacer justicia”. Además, aclaró que “se les va a respetar la nota original” a quienes muestren haber hecho el examen “de buena fe”. “No va a tener inconveniente en sostener que el examen fue hecho de buena fe si había tenido una nota muy alta”, sostuvo.Y agregó: “No hay otra razón que hacer justicia con aquellos que efectivamente actuaron de buena fe, en detrimento que los que lo hicieron con mala fe. No sigan inventando cosas que no lo van a lograr”.El cronograma y la fecha se publicaría el lunes a primera hora en el Boletín Oficial.