Desempleo: según la UIA, se pierden 1.500 puestos de trabajo por mes en la industria

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, afirmó que se pierden hasta 1.500 puestos de trabajo por mes en el sector. Entre los argumentos, el empresario señaló a la apertura comercial que impone el Gobierno y la caída del consumo.El dirigente alertó sobre la fuerte retracción del consumo en distintos sectores productivos. “Desde marzo estamos viendo una pérdida mensual promedio de entre 1.000 y 1.500 empleos en la industria. Desde abril los indicadores se mantienen estancados”, afirmó.Según explicó, áreas como la construcción, la industria del cuero y el calzado registraron caídas de entre el 15% y el 20%, mientras que otros segmentos como alimentos y farmacéutica muestran señales de recuperación.Aunque puso reparos frente a la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, Rappallini sostuvo que esa no es la principal causa de la pérdida de puestos de trabajo. “La importación tiene un impacto, sí, pero la preocupación central es la caída de la actividad económica. Cuando la demanda se retrae, la industria sufre”, detalló en diálogo con Radio Rivadavia. En ese sentido, puntualizó que los sectores de materiales de construcción, textil y calzado enfrentan una contracción del 30%.Por otra parte, el titular de la UIA también se refirió a los mecanismos que muchas empresas están utilizando para, según su visión, evitar cierres, como las suspensiones y los acuerdos salariales parciales. “En momentos donde la actividad no repunta y los costos se vuelven difíciles de afrontar, se suelen hacer acuerdos para pagar una parte del salario y postergar algunos aportes. Es algo habitual en contextos de crisis”, apuntó Rappallini.A su vez, destacó que, en general, existe una "buena predisposición" entre empresarios y trabajadores para adaptarse a estos escenarios adversos. Sin embargo, insistió en la necesidad de avanzar en una reforma laboral y tributaria que modifique la forma de contratación. “Hace años que venimos planteando la urgencia de una reforma impositiva. Si no corregimos las distorsiones acumuladas en las últimas dos décadas, va a ser muy difícil competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo”, alertó.Por último, mostró su preocupación por las elevadas tasas de interés y sus consecuencias en la economía real. “La morosidad y el rechazo de cheques aumentaron. Aún no se ve el impacto directo de las tasas, pero si no bajan pronto, va a complicar mucho más el panorama”, concluyó.