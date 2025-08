Máximo Kirchner encabeza el cierre de la PRECOP30 en Lomas de Zamora

El presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, participa del panel de cierre del encuentro "Agenda Ambiental Latinoamericana" en el auditorio de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).El panel de cierre del encuentro a cargo de la ministra de ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, cuenta tambien con la participación de Juan Grabois, Ernesto Samper (Ex presidente de Colombia y ex Presidente de la UNASUR), y Susana Muhamad (politóloga y ex ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia) quien expone de manera virtual.Además, se encuentra presente el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin.