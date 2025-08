Gabriel Katopodis: El plan que Milei tiene en la cabeza no tiene obras

El ministro de Infraestructura bonaerense y primer candidato de Fuerza Patria en la Primera Sección electoral, Gabriel Katopodis, aseguró que “el plan que Milei tiene en la cabeza no tiene obras, innovación, universidad pública, tranquilidad para los jubilados”.El dirigente remarcó que con Javier Milei de presidente “todos vivimos peor”, y puso como ejemplo “las muertes que se están produciendo en las rutas abandonadas” por la falta de obras públicas.“Con Milei hoy todos vivimos peor en la Argentina y el voto (de este año) tiene que servir para cambiar eso”, afirmó Katopodis en declaraciones a C5N.El funcionario bonaerense señaló que “es el único presidente en cuarenta años que no ha inaugurado ni un solo kilómetro de rutas”.“No tener caminos hace que no podamos tener una matriz de desarrollo como el que necesitamos y además 150.000 familias quedan en la calle a partir de todo el parate de la obra pública”, lamentó.El ministro advirtió que la supresión de la obra pública “además de muertes” resulta una política “no inteligente, porque en el futuro nos va a salir mucho más caro volver a poner en condiciones todas estas rutas y caminos, nos va a demandar mucho tiempo y mucha plata”.Por último, Katopodis criticó la actitud del Gobierno nacional tras la tormenta de Bahía Blanca en marzo pasado. “Milei fue, les prometió ayuda, se sacó las fotos en el momento en que estaban todos los canales de televisión, y después desapareció y los dejó tirados como está dejando un tendal de víctimas todos los días”, sentenció.