Recalde: "En la lista de la Ciudad de Buenos Aires va a haber compañeros que no se vendan"

El senador nacional Mariano Recalde llamó a que el peronismo, de cara a las elecciones legislativas nacionales de 2025, pueda "fortalecer el Congreso de diputados y senadores que representen a los que la están pasando mal, que se planten y que no se vendan”.“Tenemos que volver a convocar, que la gente vuelva a sentir que su voto decide y modifica algo, que no es todo lo mismo; que hay distintos modelos y si uno se involucra prevalece uno y no otro”, explicó el titular del PJ porteño.En ese sentido, Recalde repasó que en el Congreso el peronismo consiguió "impulsar leyes a favor de los jubilados y de las personas con discapacidad" y además se consiguió "dar una ayuda a Bahía Blanca”, todo con la "fundamental" importancia de la "movilización popular".“Hay que unir todos los frentes de lucha y fortalecer el Congreso”, insistió el legislador nacional. Asimismo recordó que el gobierno "está impulsando privatizaciones de empresas muy importantes como AYSA, quiere vender los terrenos del INTA a corporaciones millonarias que se van a hacer de nuestras tierras, sigue endeudando a la Argentina, los jubilados no llegan a fin de mes, están desmantelando el Garrahan".Por eso, sintetizó de cara a octubre: "Esto es lo que se debate en estas elecciones, si vamos a tener diputados y senadores que acompañen la motosierra o vamos a sumar legisladores que le pongan un freno a Milei”.Para finalizar, el senador destacó el compromiso para “construir una alternativa que le devuelva a los argentinos un país donde el salario alcance, donde te sobre plata a fin de mes y puedas proyectar tu vida, con un Estado que acompañe y ponga en valor tu esfuerzo, que invierta en educación, en salud, en conocimiento".