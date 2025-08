La oposición reimpulsará las comisiones para debatir la ampliación de la Corte Suprema

La oposición convocó a discutir esta semana una posible ampliación de la Corte Suprema en el Senado, durante una tercera reunión de comisiones encabezada por la cordobesa Alejandra Vigo del bloque Provincias Unidas, y por el oficialista Juan Carlos Pagotto, en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia.Entre los legisladores hay coincidencia en que la Corte necesita una reforma, pero no así en cómo debe ser esa transformación. Actualmente hay diez proyectos en discusión y las propuestas varían desde mantener cinco miembros con representación federal hasta elevar el número a nueve o incluso a veintiuno. Mientras algunos priorizan criterios de paridad de género, otros buscan introducir especialización temática y equilibrio territorial en la composición del tribunal.Uno de los últimos textos en incorporarse al debate es el presentado por Juliana Di Tullio de Unión por la Patria (UxP), que propone una Corte de nueve jueces con un máximo de cinco del mismo género. En su proyecto, la senadora plantea que esta reforma permitiría “mejorar la calidad institucional de la República” al incorporar juristas de distintas especialidades y fortalecer la representación federal. La iniciativa se suma a otras similares como las de Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Provincias Unidas).Pero no todos los proyectos se enfocan en los mismos aspectos. Juan Carlos Romero del bloque Cambio Federal impulsa una Corte de siete integrantes, con un tope de cinco del mismo sexo. Por su parte, Silvia Sapag (UxP) y Flavio Fama (UCR) proponen introducir criterios de paridad de género no solo en el máximo tribunal, sino también en los tribunales federales colegiados. Las posturas dejan ver una fragmentación interna en los bloques, lo que obliga a una negociación minuciosa para alcanzar consensos.El proyecto más ambicioso, sin embargo, fue presentado en la Cámara de Diputados por la libertaria Marcela Pagano, quien propuso una Corte de 21 integrantes dividida en siete salas especializadas. Su idea introduce un esquema de funcionamiento completamente distinto, con salas por materia, y busca una descentralización que hasta ahora no tuvo eco en el Senado.Asimismo, según pudo saber TN, la discusión sumará voces estratégicas, como la jueza Aída Tarditti, el catedrático Marcelo López Mesa y el constitucionalista Diego Armesto.Desde la comisión ya analizó convocar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para conocer la posición del Ejecutivo nacional frente a las iniciativas. Por ahora, el Gobierno no mostró intención de involucrarse directamente en el debate, aunque el contexto legislativo obligaría a cualquier fuerza política a negociar, dado que la designación de jueces requiere el respaldo de dos tercios del Senado.