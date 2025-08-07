07.08.2025 / CASO LIBRA

Rechazaron el pedido del creador de la criptoestafa $LIBRA para descongelar fondos de sus cuentas

Además se dieron a conocer videos sobre la gira del empresario por la Argentina antes de la criptoestafa. Fuentes allegadas a la investigación que se realiza en ese país explicaron que la jueza analizará la solicitud en la audiencia prevista para el 19 de agosto.



La jueza del Distrito Sur de Nueva York Jennifer Rochon rechazó un pedido del empresario Hayden Davis para que se revoque la orden que mantiene congelados los activos en dos de sus cuentas. Se trata de casi u$s 110 millones. Fuentes allegadas a la investigación que se realiza en ese país explicaron que la jueza analizará la solicitud en la audiencia prevista para el 19 de agosto. Los demandantes acusan a Davis de liderar un esquema fraudulento y de haber sido legitimado públicamente por Javier Milei a través de la red social X.

“CUALQUIER PRUEBA SERÁ RELEVANTE”

Por otra parte, la jueza rechazó un pedido de Davis para eliminar nuevos elementos de prueba que presentaron algunos de los damnificados en diversos escritos. La magistrada advirtió que “considerará cualquier prueba que sea relevante”. En la justicia estadounidense Milei no está acusado, pero ha sido mencionado en la presentación judicial de uno de los estudios que representa a inversionistas. También fue mencionada Karina Milei, como una de las personas que intermediaba entre Hayden Davis y su hermano al autorizar las visitas del empresario norteamericano a la Casa Rosada.

DAVIS EN ARGENTINA

Se conocieron nuevos videos y fotos de Davis cuando recorría la Argentina en noviembre del año pasado con la intención de hacer inversiones en el país y “tokenizar la Argentina”. Los videos hasta hoy desconocidos, publicados por el diario La Nación, muestran que la gira incluyó tours a las provincias de Neuquén, donde visitó Vaca Muerta, y también por Salta y Tierra del Fuego. También se confirmaron festejos en el hotel de lujo Four Seasons en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo más leído

1

Milei vetó las leyes de aumento a jubilados y emergencia en discapacidad y negocia para sostenerlos en el Congreso

2

Recalde anunció la presentación de un proyecto que garantiza recursos para el Conicet

3

Luis Caputo quintuplicó su patrimonio desde que es ministro y mantiene el 99,9% de su dinero afuera

4

Karina Milei y Macri sellaron "la Alianza": el PRO se suma a LLA en CABA, pero sin nombre ni color propio

5

Javier Milei advirtió que se juega el fin del kirchnerismo en estas elecciones

Más notas de este tema

"¿Se mató alguien? ¡Un jubilado!": las polémicas burlas sobre el ajuste a jubilados en TN

07/08/2025 - ABERRANTE

"¿Se mató alguien? ¡Un jubilado!": las polémicas burlas sobre el ajuste a jubilados en TN

Día de San Cayetano: cientos de fieles se congregan en Liniers y se trasladan a Plaza de Mayo para pedir por paz, pan y trabajo

07/08/2025 - PAN, PAZ Y TRABAJO

Día de San Cayetano: cientos de fieles se congregan en Liniers y se trasladan a Plaza de Mayo para pedir por paz, pan y trabajo

Tras la marcha de antorchas, el Conicet prepara una asamblea contra el ajuste del Gobierno, en pleno éxito del streaming

07/08/2025 - CONICET

Tras la marcha de antorchas, el Conicet prepara una asamblea contra el ajuste del Gobierno, en pleno éxito del streaming

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.