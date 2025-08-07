Rechazaron el pedido del creador de la criptoestafa $LIBRA para descongelar fondos de sus cuentas

La jueza del Distrito Sur de Nueva York Jennifer Rochon rechazó un pedido del empresario Hayden Davis para que se revoque la orden que mantiene congelados los activos en dos de sus cuentas. Se trata de casi u$s 110 millones. Fuentes allegadas a la investigación que se realiza en ese país explicaron que la jueza analizará la solicitud en la audiencia prevista para el 19 de agosto. Los demandantes acusan a Davis de liderar un esquema fraudulento y de haber sido legitimado públicamente por Javier Milei a través de la red social X.Por otra parte, la jueza rechazó un pedido de Davis para eliminar nuevos elementos de prueba que presentaron algunos de los damnificados en diversos escritos. La magistrada advirtió que “considerará cualquier prueba que sea relevante”. En la justicia estadounidense Milei no está acusado, pero ha sido mencionado en la presentación judicial de uno de los estudios que representa a inversionistas. También fue mencionada Karina Milei, como una de las personas que intermediaba entre Hayden Davis y su hermano al autorizar las visitas del empresario norteamericano a la Casa Rosada.Se conocieron nuevos videos y fotos de Davis cuando recorría la Argentina en noviembre del año pasado con la intención de hacer inversiones en el país y “tokenizar la Argentina”. Los videos hasta hoy desconocidos, publicados por el diario La Nación, muestran que la gira incluyó tours a las provincias de Neuquén, donde visitó Vaca Muerta, y también por Salta y Tierra del Fuego. También se confirmaron festejos en el hotel de lujo Four Seasons en la Ciudad de Buenos Aires.