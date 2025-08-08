El peronismo de la Ciudad de Buenos Aires presentó la alianza Fuerza Patria en la Ciudad

El Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires cerró este jueves un frente de unidad amplio bajo el sello Fuerza Patria donde logró integrar a todos los espacios que compitieron por afuera en las elecciones legislativas de CABA del 18 de mayo. El dato llamativo es la ausencia de Patria Grande, el partido que lidera Juan Grabois. "El peronismo, junto a otras fuerzas del campo nacional y popular, logró consolidar un frente electoral amplio con un objetivo común: frenar el ajuste de Milei, defender a los argentinos y trabajar en propuestas que les mejoren la vida", celebró el presidente del PJ porteño Mariano Recalde en redes sociales.Luego del caótico cierre de listas de Provincia, en el Partido Justicialista de Ciudad se decidió ampliar la unidad con el objetivo de defender las bancas en el Congreso para darle pelea al oficialismo. De esta manera, sumaron al espacio del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y al del referente de Unidad Popular, Claudio Lozano.Cabe recordar que en mayo, en el armado electoral del peronismo confluyeron La Cámpora (Máximo Kirchner), el Frente Renovador (Sergio Massa), La Patria es el Otro (Axel Kicillof), Nuevo Espacio de Participación (Juan Manuel Olmos), Kolina, Partido Solidario, entre otros. La lista encabezada por Leandro Santoro finalizó en segundo lugar con el 27,35%. Pese a no alzarse con la victoria, fue una de las mejores elecciones de medio término en el distrito.Fuerza Patria quedó integrada por el Partido Justicialista de la Capital Federal, el Partido Frente Renovador, el Partido de la Victoria, el Partido Nueva Dirigencia, el Partido Kolina, el Partido Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, el Partido Solidario, el Partido de la Concertación F.O.R.J.A., el Partido del Trabajo y del Pueblo, el Partido Avancemos por el Progreso Social, el Partido Principios y Valores, el Partido Seamos Libres, el Partido Frente Grande y el Partido Izquierda Popular.