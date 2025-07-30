Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

Tras idas y vueltas, finalmente el presidente Javier Milei se animó a mostrarse en La Matanza con los principales candidatos de la alianza La Libertad Avanza - PRO en la provincia de Buenos Aires, incluyendo a su hermana Karina, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, José Luis Espert y también Patricia Bullrich.El elemento repudiable - pero no sorprendente - de la reunión y foto de campaña política es que Milei y el resto de los dirigentes de la alianza que hace desaparecer al PRO de las boletas bonaerenses posaron con un cartel que refiere al informe de la CONADEP y el rechazo a la dictadura cívico-militar: "Kirchnerismo Nunca Más".En la repudiable imagen apareció la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los presidentes bonaerenses de La Libertad Avanza y el PRO, Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, así como el próximo primer candidato a diputado nacional en octubre, José Luis Espert y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.Quienes también figuran son las ocho cabezas de lista de secciones electorales: Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava). La foto buscaba “mixear” la cartera de candidatos provinciales con las figuras con conocimiento y tracción nacional (como lo son Milei, Bullrich y Espert).En la provincia de Buenos Aires se darán dos elecciones entre septiembre y octubre, las locales y las nacionales. El Gobierno quiere aprovechar el clima de campaña generalizado para unificar los discursos y utilizar la polarización con el kirchnerismo como principal elemento de campaña, como hizo que quedara claro con el polémico cartel.El slogan que inauguró la campaña fue ideado por el equipo del asesor presidencial, Santiago Caputo, según trascendió en medios, que ya se encuentra coordinando la campaña bonaerense con Pareja, lugarteniente de Karina y la familia Menem.En la coordinación de la campaña buscan un efecto unificador al interior de la alianza. Esto llevó a que Ritondo y Montenegro fueran invitados a utilizar el buzo violeta que se pusieron todos, menos Milei.El frente que competirá en la Provincia en ambas elecciones se denominará La Libertad Avanza, y utilizará los logos y los colores del partido mileista. Un signo de poderío total de parte de la simbología libertaria y de debilidad terminal del partido amarillo que fundó Mauricio Macri.Los trascendidos de encuestas a las que habría accedido el oficialismo, arrojan que LLA estaría 10 puntos por debajo del Frente Patria (la coalición electoral que engloba al peronismo) en la medición total provincial. En ese contexto es que buscarán polarizar con el kirchnerismo, aparentemente sin escrúpulos.En particular, el oficialismo provincial que comanda Axel Kicillof es particularmente fuerte en la Tercera Sección, que abarca desde el oeste al sur del Conurbano bonaerense y otros municipios adyacentes. El oficialismo cree que las críticas contra la Gobernación deben enfatizarse en lo vinculado a la situación de ese distrito.De hecho, en un acto en la Fundación Faro, Milei afirmó que un resultado contundente podría significar “el fin del kirchnerismo”. Su participación en la campaña será selectiva y bajo estrictas medidas de seguridad, especialmente en municipios del Conurbano. Los libertarios prevén buenos resultados en Mar del Plata, mientras mantienen cautela respecto a Bahía Blanca tras el veto oficialista a la emergencia por inundaciones.