San Luis: La Libertad Avanza se impuso en las elecciones legislativas

La Libertad Avanza se impuso en la provincia de San Luis y obtuvo un 51.57% de los votos, mientras que el Frente Justicialista alcanzó el 33.31% y el Frente Pueblo quedó en tercer lugar con el 6.77%, según los resultados provisorios de las elecciones legislativas. Los puntanos renovarán tres bancas en la Cámara de Diputados y la candidata de LLA es Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano del actual gobernador, Claudio Poggi, aliado de los libertarios.Con el 98% de las mesas escrutadas a nivel nacional, el Frente Pueblo quedó en tercer lugar con 6.78%, Provincias Unidas en cuarta posición con 3.67%, seguido por el Frente de Izquierda y de Trabajadores con 3.49% y Movimiento al Socialismo con 1.13%. Los electores de la provincia puntana lograron una participación del 64.43%, es decir que asistieron 272 mil de las 423 mil personas que se encontraban habilitadas para votar. No obstante, los votos en blancco se llevaron el 2.13% del escrutinio.Con el resultado alcanzado, La Libertad Avanza obtendrá dos escaños y el Frente Justicialista retendrá uno, lo que modificará la representación de puntana en el Congreso y se sumará al refuerzo del bloque oficialista. En la capital provincial, el espacio libertario también se impuso con una diferencia superior a los 20 puntos porcentuales, mientras que en los departamentos de Pueyrredón y Junín logró su mayor caudal de votos.Por su parte, el justicialismo mantuvo mayor presencia en el norte y en localidades rurales, pero no consiguió revertir la tendencia general. Anteriormente, la candidata libertaria había indicado que “el esfuerzo tiene que valer la pena”, en consonancia con el eslogan de la campaña de su partido. El proceso electoral se desarrolló con normalidad en todo el territorio, sin reportes de irregularidades ni impugnaciones relevantes, y la carga de resultados se realizó con una velocidad superior al promedio nacional.