San Juan: El peronismo se impuso con el 34% de los votos, mientras que LLA quedó en tercer lugar

El frente Fuerza San Juan, una variante provincial de Fuerza Patria, se imponía esta noche en ese distrito con el 34% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se posicionaba en tercer lugar ,con el 98% de las mesas escrutadas.Casi con la totalidad de las mesas escrutadas, el peronismo sanjuanino retenía el el 34,41% de los votos, mientras que el frente Por San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, queda en segundo lugar con el 31,05%.LLA, por su parte, cosechaba el 26,02% de los votos, lo que lo posicionaba en el tercer lugar en ese distrito.