27.10.2025 / ELECCIONES 2025

San Juan: El peronismo se impuso con el 34% de los votos, mientras que LLA quedó en tercer lugar

Gana un diputado al igual que el frente oficialista de Orrego. Así el peronismo sanjuanino retenía el el 34,41% de los votos, mientras que el frente Por San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, queda en segundo lugar con el 31,05%.


El frente Fuerza San Juan, una variante provincial de Fuerza Patria, se imponía esta noche en ese distrito con el 34% de los votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) se posicionaba en tercer lugar ,con el 98% de las mesas escrutadas.

Casi con la totalidad de las mesas escrutadas, el peronismo sanjuanino retenía el el 34,41% de los votos, mientras que el frente Por San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, queda en segundo lugar con el 31,05%.

LLA, por su parte, cosechaba el 26,02% de los votos, lo que lo posicionaba en el tercer lugar en ese distrito.

