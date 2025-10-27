La Rioja: el escrutinio definitivo confirmó la victoria del peronismo

El peronismo riojano respaldado por el gobernador Ricardo Quintela ganó las legislativas del pasado 26 de octubre por solo 782 votos luego de que se conociera el escrutinio definitivo.Según los datos finales, el frente Federales Defendamos La Rioja (DLR) obtuvo 90.686 votos, mientras que La Libertad Avanza (LLA) logró 89.804.No obstante, las dos bancas que se disputaba la provincia para la Cámara de Diputados quedaron divididas entre la peronista Gabriela Pedrali y el libertario Gino Visconti.Una de las situaciones que llevó a que LLA pusiera el foco en esta provincia está vinculado con la figura de Martín Menem, dado que fue el candidato, sin éxito, para ocupar el puesto de gobernador por su espacio en 2023 y existen posibilidades de que vuelva a postularse en 2027.Referido a este tema, el legislador provincial electo por LLA y exsecretario administrativo en la Cámara de Diputados, Diego Molina Gómez, sostuvo que, en las próximas elecciones, el candidato a gobernador tiene que volver a ser Menem porque “se puso la campaña al hombro”.En la misma línea, lo calificó como “líder” del movimiento libertario en la provincia y mostró el apoyo total por parte del espacio.Por último, para LLA era importante ganar en La Rioja, debido a que Quintela es uno de los gobernadores opositores más críticos del presidente Javier Milei.