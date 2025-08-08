Karina Milei afirmó que la alianza con el PRO en la Ciudad "es mucho más que un acuerdo electoral"

Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.



Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con  Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 7, 2025

La secretaria general de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, afirmó este jueves que la alianza con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires "es mucho más que un acuerdo electoral" de cara a los comicios legislativos que se celebrarán el próximo 26 de octubre en todo el país, y que su objetivo es sostener y profundizar las políticas del Gobierno.En un mensaje publicado en la red social X, la hermana del Presidente destacó la importancia de la alianza con el partido liderado por Mauricio Macri, a quien agradeció públicamente. "Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con éxito el Presidente Javier Milei en diciembre del 2023", señaló Karina Milei.La funcionaria de Casa Rosada explicó que la base del acuerdo es un "compromiso innegociable" de sus representantes en el Congreso para "defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027". "La alianza La Libertad Avanza es mucho más que un acuerdo electoral, es la confirmación de que ningún interés personal ni político está por encima de nuestro compromiso con el futuro de los argentinos. Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país", añadió Karina Milei.El mensaje de la secretaria general de la Presidencia concluyó con un agradecimiento a Macri, a Cristian Ritondo y al equipo del PRO, al tiempo que reafirmó el objetivo de ambas fuerzas de "transformar la Argentina".