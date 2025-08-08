Karina Milei afirmó que la alianza con el PRO en la Ciudad "es mucho más que un acuerdo electoral"

La presidenta de La Libertad Avanza le agradeció a Mauricio Macri y aseguró que el objetivo de la alianza es "defender el plan económico y dar la batalla cultural, cada vez que la historia lo requiera, hasta el 2027".
Junto al Presidente del PRO, Mauricio Macri, nos pusimos de acuerdo para formar una alianza para competir juntos en la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre. Karina Milei (@KarinaMileiOk) August 7, 2025
Ambos estamos convencidos de que la Argentina necesita sostener y profundizar el camino que emprendió con
