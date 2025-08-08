Estela de Carlotto repudió la foto de Javier Milei donde usó el Nunca Más para provocar a la oposición

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,, acusó al Gobierno nacional de "no tener moral", luego de que el presidente Javier Milei utilizara la consigna de "Nunca Más" como estrategia de campaña en La Matanza. "Esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez más desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo. Fue un error elegirlos”, advirtió.El foco de la polémica surgió tras la difusión de una imagen donde Milei y sus candidatos posan con una pancarta que reza “Kirchnerismo Nunca Más”, una frase que remite directamente al informe histórico de la CONADEP que documentó las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Su utilización fue repudiada por sectores sociales y políticos por interpretarla como una provocación.En diálogo con el programa Sin Corbata, Carlotto fue contundente al definir al actual Gobierno como “infernal” y apuntó: “Ya no saben qué hacer para humillarnos, para doblar la historia”. De Carlotto, además, opinó que la gestión que encabeza Milei “debe terminar sin violencia, pero pronto”, y añadió que “se ve que no tienen cerebro, por eso tienen que copiar y ofender”.La líder de Abuelas también denunció que el oficialismo recurre a “una actitud ofensiva y maligna” que busca “herir la humanidad, la mente, el corazón” de la sociedad. “Están atacando todo lo que les molesta”, expresó, y alertó que el nivel de intolerancia que se vive actualmente es “único” en la historia reciente del país. En tono ilustrativo, se remitió a la situación de"Tenerla en la situación en que la tenemos es la expresión más tremenda de un momento tremendo de la historia argentina” y subrayó la necesidad de “unirnos y luchar para que esto termine de una vez como debe terminar, no con violencia”.La imagen difundida contó con la presencia de varios referentes de La Libertad Avanza y del PRO, incluyendo a la ministra Patricia Bullrich y a la secretaria general Karina Milei. El acto marcó el inicio de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de septiembre y octubre, donde la polarización contra el kirchnerismo es el eje principal del discurso oficialista.El Gobierno provincial, encabezado por Axel Kicillof, reforzó su cruzada con la gestión libertaria en el Conurbano bonaerense, una zona considerada estratégica y compleja para la oposición: “Viene para sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios”, lanzó. Por su parte, el oficialismo nacional apuesta a que esta campaña de confrontación resuene en su base electoral con tendencias derechistas y antipopulares.