12.08.2025 / EVASIÓN

Pese al freno opositor en Diputados, el Ejecutivo disolvió la Dirección del INTA

Al márgen del rechazo de la oposición el miércoles pasado, el Ejecutivo continúa con la reforma del INTA, eliminando la Dirección Nacional y centralizando funciones en la Presidencia.




Tras el freno de los bloques opositores a numerosos decretos impulsados por Javier Milei en el Congreso de la Nación, el Presidente avanzó igualmente con la eliminación de la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la centralización de sus funciones en la Presidencia del organismo.

El Decreto 571/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializa la disolución de la estructura de primer nivel operativo del INTA. El texto sostiene que las funciones que antes tenía la Dirección Nacional “resultan superpuestas” con las atribuciones del Presidente del Instituto, por lo que estas pasarán a estar bajo su órbita directa.

Esta decisión llega apenas días después de que la Cámara de Diputados rechazara por amplia mayoría, tras una maratónica sesión, el paquete de decretos delegados que impulsaban reformas en organismos públicos, entre ellos el que modificaba el INTA (Decreto 462/2025). Sin embargo, el Ejecutivo parece decidido a avanzar con su “motosierra” institucional pese a la oposición legislativa. Mientras el Senado se prepara para tratar el rechazo a estos decretos y la oposición busca resistir el avance, Nación sigue apostando a la vía administrativa para imponer sus reformas. 

El informe que respaldó la medida fue elaborado por Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, quien justificó que la superposición de funciones entre la Dirección Nacional y la Presidencia del Instituto justificaba su eliminación. “Hasta tanto se concluya con la reestructuración de las áreas afectadas, se mantendrán vigentes las aperturas estructurales existentes”, aclaró el funcionario, anticipando un proceso de ajuste que mantendrá cargos y dotaciones por ahora.

Asimismo, dicha maniobra se enmarca en la serie de transformaciones que sufrió desde el Decreto 462/2025, por el cual, el INTA pasó de ser un organismo descentralizado a desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La centralización apunta a un mayor control por parte del Ejecutivo sobre un instituto clave en la investigación agropecuaria del país, en conjunto con múltiples beneficios concedidos al sector rural. 


Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

3

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Vecinos de Villa Celina denunciaron que Milei pasó unos minutos para la polémica foto y eludió atender sus reclamos

Más notas de este tema

El sector gastronómico enciende las alarmas al observar una caída del 30% del consumo

30/07/2025 - ESTADO DE ALERTA

El sector gastronómico enciende las alarmas al observar una caída del 30% del consumo

Importaciones baratas e industria más expuesta: el Gobierno bajó los aranceles de maquinaria y herramientas pesadas

29/07/2025 - MOTOSIERRA A LA INDUSTRIA

Importaciones baratas e industria más expuesta: el Gobierno bajó los aranceles de maquinaria y herramientas pesadas

El Gobierno designó a Carlos Curci, vocero de la SRA, como interventor de medios públicos

28/07/2025 - DESREGULACIÓN

El Gobierno designó a Carlos Curci, vocero de la SRA, como interventor de medios públicos

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.