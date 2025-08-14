El Hospital Garrahan realizará un paro el jueves mientras el Senado trate la emergencia pediátrica

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan anunció un paro de 24 horas para el próximo jueves y llevará a cabo un festival el domingo en Parque Lezama bajo la consigna “Todas las infancias importan”. La medida de protesta se hará el mismo día en el que se espera que el Senado trate la ley de Emergencia en Salud Pediátrica, que impacta directamente en el Garrahan y que ya cuenta con media sanción obtenida en la Cámara de Diputados con más de dos tercios de los votos.“La situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave”, explicó Norma Lezana, secretaria general del gremio, en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.El pasado domingo, jornada en la que se celebró el Día de las Infancias, el hospital pediátrico informó que cuenta con el “el 95% de apoyo social” en la defensa del sector, según los datos publicados por la consultora Zuban Córdoba.Debido a este informe, desde APyT le “advirtieron” al presidente Javier Milei sobre “el costo político y social que podría implicar un eventual veto a la Ley de Emergencia Pediátrica”, en caso de ser aprobada en el Senado.“Desde el primer día, sentimos todo el apoyo de nuestro pueblo hacia el Hospital Garrahan. Pero ahora, esa percepción se confirmó con datos de una investigación nacional de la consultora Zubán Córdoba, que son contundentes”, sostuvo Lezana.APyT cerrará la semana con un “festivalazo por el Garrahan y las Infancias” en Parque Lezama para celebrar en las calles la “defensa del Hospital y de cada niño y niña que lucha día a día”.