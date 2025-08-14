Pareja afirmó que las candidaturas de Bullrich y Petri no son testimoniales y que efectivamente dejarían el Gabinete

El referente y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, negó las versiones que señalan que las postulaciones de Patricia Bullrich y Luis Petri al Senado y a la Cámara de Diputados sean meramente testimoniales., afirmó, luego de que ambos funcionarios anunciaran que competirán por una banca en el Congreso, teniendo en cuenta que tendrán que dejar el Gabinete en caso de hacer una buena elección.En ese marco, cuestionó la utilización de candidaturas por parte de otros espacios, al mencionar a intendentes que se postulan como legisladores sin intención de dejar su distrito. “Tenemos a Diego Valenzuela o a Guillermo Montenegro que se van para ser candidatos a legisladores y no vuelven a sus intendencias”, señaló. Y agregó que el jefe comunal de Mar del Plata “aceptó un ofrecimiento concreto, a sabiendas de que se tiene que ir de la intendencia”.Pareja también apuntó de lleno contra el peronismo y calificó como “ridícula” la lista que presentó en la provincia de Buenos Aires. “La lista que ofrece el peronismo en la provincia de Buenos Aires, tanto en el ámbito seccional como nacional, es ridícula, no hay renovación de nada, se están dividiendo la última porción de la torta”, dijo el armador bonaerense que en el pasado participó como administrativo y eventual inversor durante el kirchnerismo.Para el dirigente, la candidatura de Jorge Taiana, exministro del gobierno de Cristina Kirchner, confirma la nacionalización de la elección: “Eligieron confrontar al gobierno de Milei con el kirchnerismo, no han elegido a otra tribu. Tenemos en frente al kirchnerismo”, alertó.Asimismo, Pareja defendió la incorporación de figuras polémicas, sin ninguna trayectoria política, en las listas de su espacio, entre ellas la exvedette Karen Reichardt. “Está ahí porque me sorprendió acompañando a Javier Milei, antes de que sea presidente, como una vecina más, en capital. Después, me parece que hizo algunas manifestaciones públicas que van en línea con todo lo que propone el presidente. Con Karen no tenemos ninguna duda, con toda la lista no tenemos ninguna duda”, sostuvo.En esa línea, desmintió que la interna en el pacto del PRO y los violetas continúe de pie. “No hay ninguna interna que ponga en riesgo nada”, aseguró, y reforzó el eje de los comicios que se vienen: “Está el pasado y el futuro, el kirchnerismo y está la libertad”.