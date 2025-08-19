"Billetera mata lealtad": Jaldo viaja a Buenos Aires para que Milei le dé obras

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo aseguró que el viaje apunta a “trámites pendientes” vinculados a obras de infraestructura que el Gobierno provincial viene gestionando ante la Nación. “Mañana, si Dios quiere, estoy viajando. Tenemos algunos trámites pendientes que hacer respecto al tema del Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, a la apertura de la licitación del acueducto de Vipos, que va a marcar un antes y un después en la provisión de agua potable para Tucumán”, detalló.

Jaldo subrayó además la inminente puesta en marcha de la obra energética que unirá El Bracho con Villa Quinteros. “Ya estamos por instalar el obrador en El Bracho, donde la doble terna, una línea de media y alta tensión de 57 kilómetros, llevará energía desde donde se genera hasta donde se distribuye. Todas las ciudades y pueblos del sur de la provincia van a estar abastecidos en cantidad y calidad de energía eléctrica”, afirmó.El mandatario provincial sostuvo que estos proyectos resultan esenciales para el desarrollo económico y social de Tucumán. “Vamos a hacer gestiones sobre estas cosas que realmente necesitan los tucumanos y que creo que en definitiva es el rol y la obligación de quienes gobernamos la provincia”, concluyó.