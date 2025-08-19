El gobierno de Frigerio descartó filtración de datos tras el ataque informático al portal educativo

Según explicó el funcionario, el ataque se registró en la víspera y permitió que momentáneamente apareciera en la web del CGE una pantalla con información incorrecta. “Fue la capa visible más externa la que se vio afectada, nunca los sistemas internos donde se resguardan los datos sensibles”, aclaró.

El director de Modernización remarcó que “se trató de un ataque externo a la parte visible del sitio, lo que todos vemos cuando entramos a una página web”. Al mismo tiempo, aseguró que se cumplió con los protocolos previstos en ciberseguridad, se notificó al CERT nacional y se reforzaron las medidas de monitoreo y control.“Queremos llevar tranquilidad a todos los entrerrianos: los datos personales que administra el Gobierno y el Consejo de Educación no fueron objeto de este ataque”, sostuvo Mildenberger, quien afirmó que los equipos técnicos continuarán trabajando para detectar la vulnerabilidad y prevenir futuros intentos de intrusión.