19.08.2025 / ENTRE RÍOS

El gobierno de Frigerio descartó filtración de datos tras el ataque informático al portal educativo

El gobierno provincial aseguró que los datos personales de estudiantes, docentes y familias no fueron afectados por la intrusión digital sufrida en la página del Consejo General de Educación. El director de Modernización, Alejandro Mildenberger, calificó el hecho como “un incidente aislado”.





Según explicó el funcionario, el ataque se registró en la víspera y permitió que momentáneamente apareciera en la web del CGE una pantalla con información incorrecta. “Fue la capa visible más externa la que se vio afectada, nunca los sistemas internos donde se resguardan los datos sensibles”, aclaró.

Tras el episodio, equipos de la Dirección de Informática de la provincia y del Consejo de Educación actuaron en conjunto para contener la situación, poner el sitio en mantenimiento y restaurar una copia de seguridad. Mildenberger subrayó que no existió ninguna afectación sobre el SAGE, el sistema de gestión educativa, ni sobre bases de datos del gobierno entrerriano.

El director de Modernización remarcó que “se trató de un ataque externo a la parte visible del sitio, lo que todos vemos cuando entramos a una página web”. Al mismo tiempo, aseguró que se cumplió con los protocolos previstos en ciberseguridad, se notificó al CERT nacional y se reforzaron las medidas de monitoreo y control.

“Queremos llevar tranquilidad a todos los entrerrianos: los datos personales que administra el Gobierno y el Consejo de Educación no fueron objeto de este ataque”, sostuvo Mildenberger, quien afirmó que los equipos técnicos continuarán trabajando para detectar la vulnerabilidad y prevenir futuros intentos de intrusión.

