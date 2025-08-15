Cristina Kirchner cruzó a Milei por el escándalo de las coimas en ANDIS: Spagnuolo te avisó y, hermano, no hiciste nada

Che Milei ¿Te acordás de la doctrina Vialidad?... ESA QUE INVENTARON PARA METERME PRESA Y PROSCRIBIRME, con el argumento de que: Una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional.



La expresidentano dejó pasar la oportunidad de emitir opinión al respecto del escándalo que surgió desde el interior de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al trascender audios del extitular Diego Spagnuolo que denotan la existencia de aportes al Gobierno nacional, e involucra directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina. En su nuevo "Che Milei", Fernández retrotrajo su propia experiencia con la "doctrina Vialidad"."Dejame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal", acusó la líder política que se encuentra bajo prisión domiciliaria.La denuncia judicial indica, gracias a los audios que se filtraron esta semana, que Javier y Karina Milei habrían sido beneficiarios de los fondos desviados, mientras que Eduardo “Lule” Menem y Diego Spagnuolo actuaron como intermediarios. La droguería Suizo Argentina habría servido de canal de cobro y distribución, con un flujo mensual aproximado de u$s800.000.Fernández de Kirchner continuó su cruzada: "Si yo como presidenta 'debía saber' y, por tanto, era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público, ¡imaginate vos! Más escandaloso y vergonzoso no se consigue", apuntó. En esa línea, recordó que "todos los argentinos" oyeron las declaraciones de su "amigo y abogado personal", en alusión a Spagnuolo, en los cuales informó al Presidente sobre "las andanzas de 'El Jefe' y su pandilla, cobrando retornos con los medicamentos en el área pública de discapacidad", cuyos recortes derivaron en la sanción de la emergencia del sector.Además,. También recordó que Spagnuolo habría señalado que "le pusieron como director a Daniel Garbellini un delincuente que estaba en la gestión de Macri"."¿Lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba?", cuestionó la exmandataria respecto a la solución que brindó el Ejecutivo a la polémica. Y auguró: "Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina".