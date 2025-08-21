El dueño de HBL Pharma será indagado por el Tribunal del juez Kreplak bajo la causa por fentanilo contaminado

Pasadas las pericias y tras el despido de la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Ariel García Furfaro fue llamado a declarar este viernes en los tribunales federales de La Plata. El titular del laboratorio HBL Pharma enfrenta acusaciones por la distribución de un lote de fentanilo contaminado que provocó la muerte de al menos 96 personas en distintos puntos del país.El juez federal Ernesto Kreplak, quien será responsable del interrogatorio a García Furfaro y sobre quien el Gobierno intentó presentar una recusación, notificará formalmente al empresario de las causas en su contra. Además, podría avanzar hacia un procesamiento por homicidio culposo o doloso.La citación fue dispuesta luego de conocerse los resultados de las pericias oficiales. El Cuerpo Médico Forense concluyó que el lote 31202 de fentanilo actuó como “nexo concausal” en la muerte de los pacientes. A su vez, un informe del Instituto Malbrán detectó graves fallas en la línea de producción del laboratorio Ramallo, lo que, según la Justicia, convirtió la tragedia en un hecho evitable.García Furfaro se entregó voluntariamente y quedó detenido en la víspera. Su arresto se dio tras la recepción de las pericias clave por parte del juzgado, que aceleraron las medidas. “Nos encontramos frente a un caso de criminalidad compleja que involucra a un número elevado de víctimas y un conglomerado empresarial organizado”, sostuvo la fiscal María Laura Roteta al fundamentar el pedido de detenciones.La investigación no alcanza solo al dueño de HLB. También están bajo arresto sus hermanos Diego y Damián García Furfaro, vinculados a la gestión de los laboratorios, y su madre Nilda Furfaro, vicepresidenta y accionista de la firma. A ellos se suman Javier Tchukran, director general de HLB y Laboratorios Ramallo, y varios responsables técnicos y directivos de ambas compañías.Los informes técnicos pusieron de relieve graves falencias estructurales en los procedimientos de producción de fentanilo. La fiscalía entendió que esas irregularidades permitieron que los lotes contaminados llegaran al mercado, exponiendo a miles de pacientes en todo el país a un riesgo letal.La audiencia en La Plata será determinante para el futuro procesal de García Furfaro. Una vez realizada la indagatoria, el juez Kreplak tendrá un plazo de diez días hábiles para resolver la situación de los imputados y definir si dicta el procesamiento en el marco de la causa que ya dejó en evidencia la dimensión del escándalo sanitario.