Más allanamientos: tras interrogar a los imputados, la Justicia llevó adelante 14 nuevas inspecciones

En la madrugada del viernes, la Justicia llevó a cabo catorce nuevos allanamientos en el marco de la investigación por fentanilo contaminado que provocó más de noventa muertes. Los operativos se realizaron luego de que los diez imputados a cargo de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueran interrogados por el juez federal Ernesto Kreplak.Según pudo saber otro medio, los informes recabados del Cuerpo Médico Forense y del Instituto Malbrán confirmaron irregularidades graves en los laboratorios, que funcionaban “como si fuera un comercio” y donde empleados firmaban autorizaciones sin comprender realmente lo que aprobaban.“Cuando declararon dijeron ‘a mí me lo pidió el dueño. Bueno, somos amigos, es una buena persona. Yo firmé porque lo quiero. Ni siquiera trabajo en blanco’”, revelaron en C5N. La mecánica de operación demuestra un manejo informal y peligroso que terminó impactando directamente en la salud de los pacientes.El brote sanitario derivado de los lotes de fentanilo contaminado dejó 97 muertes confirmadas hasta el momento, aunque la cifra podría aumentar. Más de 45.000 ampollas fueron distribuidas en hospitales y clínicas de distintas provincias, multiplicando el riesgo de exposición de pacientes.En este marco, el Hospital Italiano de La Plata se constituyó como querellante en la causa, lo que le permite aportar pruebas y exigir responsabilidades. Los peritajes forenses indicaron que, aunque no se pudo establecer un “nexo causal directo” en todos los casos, en 12 historias clínicas la administración del producto adulterado actuó como “un factor agravante significativo” en el desenlace fatal.En paralelo, la Justicia ordenó la detención de Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, quien ya había sido procesado en otra causa por supuesta sobrefacturación de importaciones. “Este es Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio del fentanilo contaminado. El último que faltaba, detenido. Ser amigo del poder kirchnerista no te salva”, destacó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la captura.