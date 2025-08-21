Espinoza, Kicillof y Magario presentaron la primera fase de la obra del Polo Científico Tecnológico en La Matanza







El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario, y empresarios del distrito, recorrieron el avance de la obra del primer Polo Científico Tecnológico de Argentina y América Latina, que ya supera el 70% y está ubicado en Ciudad Evita. Se trata de un espacio que tendrá a cargo el desarrollo en innovación y la difusión de nuevas tecnologías vinculadas a la industria 4.0, la biotecnología y la inteligencia artificial, para potenciar la producción, la educación y la generación de empleo moderno.“Estamos muy felices de estar presentando la primera etapa del primer Polo Científico Tecnológico de Argentina. Nos acompañan todas aquellas personas que nos ayudaron a hacer realidad este sueño, que empezó hace cinco años”, subrayó Fernando Espinoza.“Este Polo Científico Tecnológico será un lugar de investigación, de estudio y creación de nuevas tecnologías y hará que la Argentina dé un salto hacia la era digital, como hacen las grandes potencias en el mundo”, señaló Fernando Espinoza y afirmó: “A este Polo vendrán grandes empresas multinacionales y nacionales y también se instalarán chicas y chicos que egresen de nuestras universidades”.Por su parte, el gobernador Axel Kicillof destacó: “Esta es una obra muy esperada, importante y crucial para el desarrollo del futuro de La Matanza, pero también de toda la provincia de Buenos Aires. En este edificio de 15.000 m² se van a alojar empresas grandes, medianas y chicas, nacionales e internacionales, y se van a llevar adelante actividades de laboratorio y de formación en las que participará el INTI, el CONICET y las Universidades Públicas”.En tanto, la vicegobernadora Verónica Magario señaló: "Este Polo es un reflejo de nuestra apuesta por la ciencia y el desarrollo, conscientes de la importancia que tienen en el futuro de una sociedad”. “En La Matanza y la Provincia creemos en un Estado que acompañe la formación tecnológica y el acceso a la educación para igualar oportunidades y que nadie quede excluido”, indicó.“Desde este Polo Científico Tecnológico se van a crear 10 mil nuevos empleos de tecnología y robótica para nuestros jóvenes, y esto repercutirá en la expansión de otros sectores”, sostuvo Fernando Espinoza y destacó: “El 65% de los empleos que van a tener los chicos que hoy van a la escuela primaria no los conocemos en el planeta, porque serán nuevos empleos de innovación y tecnología”.Para finalizar, Fernando Espinoza advirtió: “Queremos dejarles a nuestros hijos una Argentina nueva, por eso este 7 de septiembre y el 26 de octubre, en las próximas elecciones, vamos a construir esa nueva Argentina que se merecen nuestros hijos y con la que soñaron nuestros abuelos”.El Intendente, el Gobernador y la Vicegobernadora inauguraron, previo a la visita al Polo, el Jardín de Infantes N° 1025, una obra paralizada por el Gobierno nacional que el Municipio y la Provincia retomaron y finalizaron para beneficiar a más niñas y niños; y además, el primer jardín provincial con jornada completa en el distrito, un alivio para las familias de la zona.