22.08.2025

Espinoza, Kicillof y Magario presentaron la primera fase de la obra del Polo Científico Tecnológico en La Matanza

Los funcionarios estuvieron presentes en la apertura de la primer etapa de la construcción, que ya alcanzó un 70%, donde destacaron la importancia de la innovación y la educación para el desarrollo del distrito y la Provincia. El Parque Industrial será el primero en Argentina y América Latina, con empresas nacionales e internacionales de ciencia, innovación y tecnología.




El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la vicegobernadora, Verónica Magario, y empresarios del distrito, recorrieron el avance de la obra del primer Polo Científico Tecnológico de Argentina y América Latina, que ya supera el 70% y está ubicado en Ciudad Evita. Se trata de un espacio que tendrá a cargo el desarrollo en innovación y la difusión de nuevas tecnologías vinculadas a la industria 4.0, la biotecnología y la inteligencia artificial, para potenciar la producción, la educación y la generación de empleo moderno.

“Estamos muy felices de estar presentando la primera etapa del primer Polo Científico Tecnológico de Argentina. Nos acompañan todas aquellas personas que nos ayudaron a hacer realidad este sueño, que empezó hace cinco años”, subrayó Fernando Espinoza.

“Este Polo Científico Tecnológico será un lugar de investigación, de estudio y creación de nuevas tecnologías y hará que la Argentina dé un salto hacia la era digital, como hacen las grandes potencias en el mundo”, señaló Fernando Espinoza y afirmó: “A este Polo vendrán grandes empresas multinacionales y nacionales y también se instalarán chicas y chicos que egresen de nuestras universidades”.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof destacó: “Esta es una obra muy esperada, importante y crucial para el desarrollo del futuro de La Matanza, pero también de toda la provincia de Buenos Aires. En este edificio de 15.000 m² se van a alojar empresas grandes, medianas y chicas, nacionales e internacionales, y se van a llevar adelante actividades de laboratorio y de formación en las que participará el INTI, el CONICET y las Universidades Públicas”.





En tanto, la vicegobernadora Verónica Magario señaló: "Este Polo es un reflejo de nuestra apuesta por la ciencia y el desarrollo, conscientes de la importancia que tienen en el futuro de una sociedad”. “En La Matanza y la Provincia creemos en un Estado que acompañe la formación tecnológica y el acceso a la educación para igualar oportunidades y que nadie quede excluido”, indicó.

“Desde este Polo Científico Tecnológico se van a crear 10 mil nuevos empleos de tecnología y robótica para nuestros jóvenes, y esto repercutirá en la expansión de otros sectores”, sostuvo Fernando Espinoza y destacó: “El 65% de los empleos que van a tener los chicos que hoy van a la escuela primaria no los conocemos en el planeta, porque serán nuevos empleos de innovación y tecnología”.

Para finalizar, Fernando Espinoza advirtió: “Queremos dejarles a nuestros hijos una Argentina nueva, por eso este 7 de septiembre y el 26 de octubre, en las próximas elecciones, vamos a construir esa nueva Argentina que se merecen nuestros hijos y con la que soñaron nuestros abuelos”.

El Intendente, el Gobernador y la Vicegobernadora inauguraron, previo a la visita al Polo, el Jardín de Infantes N° 1025, una obra paralizada por el Gobierno nacional que el Municipio y la Provincia retomaron y finalizaron para beneficiar a más niñas y niños; y además, el primer jardín provincial con jornada completa en el distrito, un alivio para las familias de la zona.

