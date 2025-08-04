Bullrich culpó a Kicillof por los incidentes en Avellaneda pero desde la gobernación denunciaron la negligencia de la CONMEBOL

Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía bonaerense para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de https://t.co/1nxRb5vwKb — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2025

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, calificó de “inútil” al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego del violento episodio que derivó en la suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile. Ante los señalamientos, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso,Este jueves al mediodía, la extitular del PRO criticó al Gobierno provincial por no asistir ante los incidentes desatados en las tribunas. “Lo de ayer en Independiente fue una tragedia. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dejó que la violencia se adueñe de la cancha porque les da miedo hacer intervenir a la Policía para recuperar el orden. Se olvidaron de cuidar a las familias y a los hinchas de bien”, expresó.Por su parte, desde el gabinete de la Provincia de Buenos Aires Javier Alonso advirtió que el campeonato no garantizaron la seguridad de las hinchadas: “Si el partido se hubiera suspendido a tiempo, estábamos en condiciones de desalojar el estadio sin que ocurriera nada de todo esto, pero no se cumplieron los protocolos. Lo que pasó fue consecuencia de la falta de decisión y del fallo de la seguridad privada”, explicó.El partido se vio marcado por la violencia cuando hinchas visitantes arrojaron objetos desde la tribuna, y luego miembros de la barrabrava local ingresaron al sector visitante agrediendo a los simpatizantes chilenos. Más de 100 personas resultaron heridas, y un hincha de Universidad de Chile continúa internado en estado grave en el Hospital Fiorito.