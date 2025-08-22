22.08.2025 / DIPUTADOS

"Tienen que dar la cara": Francos y Lugones citados por los escándalos de corrupción y la crisis del fentanilo

El jefe de ministros y el titular de la cartera de Salud, Guillermo Francos y Mario Lugones, respectivamente, se preparan para una semana intensa en la Cámara de Diputados. Deberán dar explicaciones por los escándalos que sacuden al gobierno: las denuncias de corrupción en la Agencia de Discapacidad y la crisis del fentanilo adulterado.




La Cámara de Diputados se prepara para una semana caliente: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, deberán dar explicaciones por los escándalos que atraviesan al Gobierno de Javier Milei.

Francos se presentará el miércoles en el recinto para rendir cuentas sobre la marcha de la gestión, en un contexto donde la Casa Rosada enfrenta denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia sanitaria del fentanilo adulterado. La exposición está prevista para el mediodía y genera máxima expectativa entre oficialismo y oposición.



En paralelo, la Comisión de Salud convocó para el martes a Lugones y al interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, a fin de abordar las denuncias por sobornos en la compra de medicamentos. “Esperamos que se presenten”, advirtió el presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UxP), quien confirmó la reunión en el segundo piso del Anexo de Diputados.



El escándalo se profundizó este viernes cuando la Policía localizó al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en una vivienda de Pilar. Aunque no quedó detenido, la Justicia secuestró su celular, clave en la investigación de los audios que lo vinculan a pedidos de coimas a laboratorios y que, según trascendió, salpican a la propia Karina Milei.

Cabe señalar que la crisis política se agrava con el impacto del fentanilo contaminado, que ya se cobró cerca de un centenar de víctimas. Con Francos y Lugones en la mira, la semana próxima marcará un nuevo capítulo en la pelea por esclarecer las responsabilidades en uno de los momentos más delicados del gobierno libertario.



