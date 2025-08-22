"Tienen que dar la cara": Francos y Lugones citados por los escándalos de corrupción y la crisis del fentanilo

El jefe de ministros y el titular de la cartera de Salud, Guillermo Francos y Mario Lugones, respectivamente, se preparan para una semana intensa en la Cámara de Diputados. Deberán dar explicaciones por los escándalos que sacuden al gobierno: las denuncias de corrupción en la Agencia de Discapacidad y la crisis del fentanilo adulterado.
Martes 12:00 citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Pablo Yedlin (@pyedlin) August 22, 2025
Están invitados @Mariolugones_ar y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten. pic.twitter.com/s4fIA365XA
