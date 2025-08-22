"Tienen que dar la cara": Francos y Lugones citados por los escándalos de corrupción y la crisis del fentanilo

La Cámara de Diputados se prepara para una semana caliente: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, deberán dar explicaciones por los escándalos que atraviesan al Gobierno de Javier Milei.

Martes 12:00 citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS.

Están invitados @Mariolugones_ar y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten. pic.twitter.com/s4fIA365XA  Pablo Yedlin (@pyedlin) August 22, 2025

Francos se presentará el miércoles en el recinto para rendir cuentas sobre la marcha de la gestión, en un contexto donde la Casa Rosada enfrenta denuncias por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la tragedia sanitaria del fentanilo adulterado. La exposición está prevista para el mediodía y genera máxima expectativa entre oficialismo y oposición.El escándalo se profundizó este viernes cuando la Policía localizó al ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en una vivienda de Pilar. Aunque no quedó detenido, la Justicia secuestró su celular, clave en la investigación de los audios que lo vinculan a pedidos de coimas a laboratorios y que, según trascendió, salpican a la propia Karina Milei.