22.08.2025 / Escándalo

Francos rompió el silencio por los audios de las coimas y puso en duda la veracidad del material

El jefe de Gabinete fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos".




El Gobierno Nacional rompió el silencio en torno al escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el encargado de dar la primera respuesta oficial y aseguró no tener "absolutamente ninguna constancia" de la existencia de un "sistema irregular de retornos".

El jefe de Gabinete intentó tomar distancia del exfuncionario, al asegurar que no tiene "ninguna relación" con él (a quien se refirió como 'español'), pero reconoció que el Presidente sí lo conoce y que "fue abogado del presidente en alguna causa".

En diálogo con el periodista Luis Majul, Francos le restó importancia a las grabaciones al afirmar que lo que el exfuncionario pudo haber dicho "no tiene ningún valor" para él. Además, puso en duda la autenticidad del material: "No sé si la grabación está editada, cortada", especulando con que pudo registrarse en un lugar público.

Finalmente, derivó la responsabilidad de la investigación al Poder Judicial, al sostener que es un tema que "tiene que dilucidar el fiscal" para "acreditar o desacreditar" los hechos denunciados.

Las declaraciones de Francos constituyen la primera reacción de un alto funcionario del Gobierno tras el despido de Spagnuolo y los múltiples allanamientos realizados por orden del juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la presunta red de coimas.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

3

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

4

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

5

La Justicia falló a favor de Milei y no deberá borrar su publicación ofensiva contra Ian Moche

Más notas de este tema

"Tienen que dar la cara": Francos y Lugones citados por los escándalos de corrupción y la crisis del fentanilo

22/08/2025 - DIPUTADOS

"Tienen que dar la cara": Francos y Lugones citados por los escándalos de corrupción y la crisis del fentanilo

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos en noviembre

22/08/2025 - Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos en noviembre

Grindetti complicado: del discurso contra la inseguridad al bochorno en la cancha de Independiente

22/08/2025 - FUTBOL Y POLÍTICA

Grindetti complicado: del discurso contra la inseguridad al bochorno en la cancha de Independiente

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.