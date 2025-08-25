Francos dio marcha atrás con sus dichos y negó que Villarruel haya acercado a Spagnuolo a LLA

En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente.  Guillermo Francos (@GAFrancosOk) August 25, 2025

En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rectificó sus dichos sobre la relación entre Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel y aclaró que no fue la vicepresidenta quien acercó al abogado a La Libertad Avanza.El funcionario reconoció haber cometido un error de interpretación al vincular a la compañera de fórmula de Javier Milei con el exdirector de la ANDIS, quien recientemente denunció una trama de corrupción en su área cuyas terminales irían desde la droguería Suizo Argentina hacia Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem."En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza", dijo este lunes en una publicación en "X" y agregó: "La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente".Días atrás, el jefe de Gabinete fue consultado sobre el vínculo de Milei con el abogado y ensayó una respuesta en la que relacionó a la vicepresidenta. “Le pregunté al Presidente si tenía un vínculo cercano con Spagnuolo y me dijo que, en realidad, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, lo había acercado a la campaña de La Libertad Avanza”, dijo.