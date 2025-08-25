25.08.2025 / Política

Francos dio marcha atrás con sus dichos y negó que Villarruel haya acercado a Spagnuolo a LLA

En medio del escándalo por las coimas, el jefe de Gabinete reconoció haber cometido un error de "interpretación" al vincular a la compañera de fórmula de Milei con el exdirector de la ANDIS.




En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rectificó sus dichos sobre la relación entre Diego Spagnuolo y Victoria Villarruel y aclaró que no fue la vicepresidenta quien acercó al abogado a La Libertad Avanza.

El funcionario reconoció haber cometido un error de interpretación al vincular a la compañera de fórmula de Javier Milei con el exdirector de la ANDIS, quien recientemente denunció una trama de corrupción en su área cuyas terminales irían desde la droguería Suizo Argentina hacia Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"En una entrevista, y por una mala interpretación mía, di a entender que Victoria Villarruel habría acercado a Diego Spagnuolo al espacio de La Libertad Avanza", dijo este lunes en una publicación en "X" y agregó: "La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente".



Días atrás, el jefe de Gabinete fue consultado sobre el vínculo de Milei con el abogado y ensayó una respuesta en la que relacionó a la vicepresidenta. “Le pregunté al Presidente si tenía un vínculo cercano con Spagnuolo y me dijo que, en realidad, la actual vicepresidenta, Victoria Villarruel, lo había acercado a la campaña de La Libertad Avanza”, dijo.

Lo más leído

1

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

2

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

3

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

4

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

5

A raíz de los audios filtrados del exdirector de ANDIS, Dalbón denunció a los Milei por corrupción

Más notas de este tema

Las manos en el fuego: Martín Menem desmintió el contenido de los audios que implican a Karina Milei y a su primo

25/08/2025 -

Las manos en el fuego: Martín Menem desmintió el contenido de los audios que implican a Karina Milei y a su primo

Coimas en el ANDIS: Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia y entregó su celular

25/08/2025 - Judiciales

Coimas en el ANDIS: Jonathan Kovalivker se presentó ante la Justicia y entregó su celular

En medio de las denuncias por coimas, Milei viajará a España y Estados Unidos tras los comicios bonaerenses

25/08/2025 - EVASIÓN

En medio de las denuncias por coimas, Milei viajará a España y Estados Unidos tras los comicios bonaerenses

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.