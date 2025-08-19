En pleno escándalo de las coimas, siguen las filas en ANDIS por el recorte de Milei a las pensiones válidas

Todos los días se forman largas filas en la sede de ANDIS en Hipólito Irigoyen, en el barrio porteño de Congreso. Los afectados son beneficiarios que nunca recibieron la carta documento con la indicación de someterse a los estudios médicos y otros trámites burocráticos que exige la Agencia. El oficialismo dio de baja sus pensiones. Esto ocurre en medio del escándalo por las presuntas coimas.Martín, de 60 años, dio su testimonio en diálogo con Tiempo Argentino. El Gobierno de Milei le cortó la pensión. “Tengo 60 años, cobro la pensión hace diez, me la dejaron de pagar hace dos meses. Perdí la pierna a los 17 en un accidente y ahora tengo que acreditar otra vez con certificado médico que no tengo una gamba”, lamentó.En ese sentido, enfatizó: “Parece joda, encima ni te avisan, no mandan cartas, ni un mensaje al teléfono. Dejan de pagar y quedamos en bolas”.“Son nuestros derechos, que están siendo vulnerados. Ellos nos humillan, parece que estamos pidiendo limosna”, aseveró Norma Biacardi. en declaraciones a Tiempo Argentino. .La mujer que padece una malformación en su fémur subrayó: “Tengo hasta mis radiografías, que no son de un perro, como miente Adorni. Ya hace dos días que vengo, espero que hoy se termine esta tortura, son un gobierno de sádicos. Me cortaron el subsidio de una, la carta nunca me llegó”.En tanto, Norberto denunció: “Entré al banco y no había nada en la cuenta, eso fue en junio y no me depositaron nunca más. Venía cobrando lo más bien, con los papeles al día, hace cinco años. Estoy en la lona, ni para el colectivo tengo”.“Tengo problemas respiratorios, le di una mano a una vecina en un incendio e inhalé monóxido de carbono. Casi me voy para el otro lado. Era obrero, no pude trabajar más, no tengo jubilación porque los patrones me cagaron los aportes. De pibe me la rebuscaba, pero ahora soy solo, nadie me ayuda, encima el gobierno nos deja solos. Mirá todos los que somos, todos igual, los olvidados de siempre. Milei no sólo nos odia, también nos roba”, explicó.El jefe de Gabinete Guillermo Francos anunció que el Ejecutivo dará de baja el beneficio a unas 500 mil personas.