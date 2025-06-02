Causa Andis: mediante allanamientos en Nordelta buscan registros de los dueños de Suizo Argentina

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad suma un nuevo capítulo con allanamientos en dos barrios del complejo Nordelta, en Tigre. Por orden de Casanello, los investigadores irrumpen en La Isla y El Golf para incautar planillas de accesos y obtener las grabaciones del circuito cerrado, con el objetivo de rastrear a los dueños de la droguería Suizo Argentina.

Según pudo saber Noticias Argentinas, la medida llega un día después de una declaración clave: el jefe de Seguridad de la zona pasó por Tribunales y aportó datos sobre el manejo interno de ingresos y salidas. En paralelo, móviles de la Policía de la Ciudad se despliegan durante la tarde del martes para ejecutar las diligencias en los countries más exclusivos del complejo. El foco está puesto en reconstruir los movimientos de los empresarios farmacéuticos que, de acuerdo con la hipótesis judicial, participaron de un esquema de retornos atado a compras de medicamentos de alto costo. La pista de los accesos y las cámaras puede consolidar la línea temporal de reuniones, visitas y contactos que orbitan la trama revelada por los audios. El expediente avanza después de la salida del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, desplazado por el escándalo. Mientras la Casa Rosada busca contener el impacto político, el proceso judicial se adentra en el corazón de Nordelta para seguir el rastro de quienes concentran negocios sensibles con el Estado.