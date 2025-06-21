01.09.2025 / ESQUEMA

Aumentan la luz y el gas: el Gobierno definió cuánto subirán las tarifas en septiembre

Las nuevas tarifas comenzaron a regir este 1 de septiembre y alcanzan tanto al servicio eléctrico como al gas natural. Los ajustes impactan en los usuarios residenciales y comerciales, con subas que varían según la empresa y el nivel de ingresos de cada hogar.




El Ministerio de Economía, junto al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), oficializó los incrementos de septiembre, vigentes desde este lunes, a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. El esquema, que forma parte de la actualización mensual, fija subas del 2,97% en Edenor y del 2,90% en Edesur, además de un alza del 6,8% en las boletas de Metrogas.

En el caso de la electricidad, el ajuste combina una actualización del 2,54% sobre el Costo Propio de Distribución (CPD) y la incorporación de los nuevos precios estacionales de la energía mayorista que regirán para septiembre y octubre. A esto se suman los cargos por transporte, el recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica y los costos del Mercado Eléctrico Mayorista.

La magnitud de las facturas dependerá de la segmentación por ingresos: los hogares de Nivel 1 pagan la tarifa plena, mientras que los de Nivel 2 y 3 acceden a descuentos y topes de consumo. Con la aplicación de estas medidas, se eleva también el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa el ingreso de Edenor y Edesur por mantener las redes.

Respecto al gas natural, Enargas dispuso nuevos cuadros tarifarios para Metrogas con un incremento promedio del 6,8%. La actualización surge de los precios establecidos por la Secretaría de Energía bajo el Plan Gas.Ar y de un ajuste en los márgenes de distribución. También se corrigieron errores de cálculos previos y se adoptó un mecanismo de actualización mensual en lugar del semestral.

Las boletas de gas deberán reflejar de manera discriminada el costo del servicio, los subsidios y las bonificaciones aplicables a los usuarios de menores ingresos, además de los cargos fijos y variables definidos en los anexos técnicos. Según lo dispuesto, las nuevas tarifas apuntan a cubrir los costos de las distribuidoras y a reducir de forma progresiva los subsidios que otorga el Estado al sector energético.

