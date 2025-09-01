La comisión investigadora del caso $LIBRA se reúne esta tarde para repasar las pruebas iniciales

Para hoy a las 16:00 convoqué a la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, a fin de tratar el siguiente temario:



El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión y del bloque de la Coalición Cívica, convocó para este martes a las 16:00 a la primera reunión formal del cuerpo. “Para hoy, convoqué a la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA, a fin de tratar el siguiente temario: proyectos de Reglamento Interno de la Comisión y determinación de las medidas de prueba iniciales”, señaló Ferraro.La comisión, integrada por 28 diputados nacionales, tendrá un plazo de aproximadamente dos meses para investigar desde el ámbito político el caso que involucra al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Los legisladores analizarán el posteo de Milei en febrero, en el que recomendaba invertir en el token, y buscarán determinar responsabilidades políticas.Tras constituir sus autoridades, los legisladores deberán consensuar las primeras medidas de prueba, entre ellas la lista de testigos invitados a declarar. También se prevé el envío de requerimientos de información al Poder Ejecutivo Nacional y pedidos de expedientes y dictámenes al Poder Judicial, así como consultas a billeteras virtuales involucradas en la operatoria bajo investigación.El trabajo de la comisión se desarrollará hasta el 10 de noviembre, dos semanas después de las elecciones nacionales del 26 de octubre, por lo que las sesiones y la recopilación de pruebas coincidirán con la campaña electoral.La investigación comenzó a acelerarse desde que trascendieron audios que involucran a Karina Milei en otro escándalo de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por eso, este mismo martes pero a las 12 del mediodía, se convocó a las comisiones de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (Unión por la Patria) .Más tarde, a las 14, continuará la reunión de la Comisión de Discapacidad, bajo la conducción de Daniel Arroyo, también del bloque opositor.