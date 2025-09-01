04.09.2025 / COIMAS EN LLA

Borrado planificado: peritos aseguran que no pueden recuperar los mensajes eliminados por Spagnuolo

Los especialistas judiciales informaron que los datos borrados del celular del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, no se pudieron recuperar debido al tipo de eliminación utilizada. La medida complica la investigación sobre presuntas coimas en el organismo.




Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) explicaron que “por la manera en la que se hizo el borrado del contenido del celular" del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, no es posible recuperar la información por el momento. El informe fue presentado al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi.

Spagnuolo fue allanado hace dos semanas en su vivienda de Pilar, donde se le secuestraron dos teléfonos. Uno estaba fuera de uso y no contenía información. Del principal, los especialistas realizaron una copia completa, pero no encontraron datos relevantes: “Había muchas conversaciones borradas, entre ellas con el presidente de la Nación Javier Milei y con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei”.

El segundo celular, de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, no pudo ser peritado porque es de última generación y el propietario no entregó la clave. Este jueves se prevé el análisis de otros tres dispositivos: los de Eduardo y Jonathan Kovalivker y el de Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en ANDIS.

Los investigadores no esperan grandes hallazgos en los celulares de los Kovalivker, quienes se presentaron días después de los allanamientos, entregando los dispositivos apagados y sin claves. En cambio, Garbellini sí proporcionó acceso a su móvil, aunque las fuentes señalaron que “no se espera que se encuentre información relevante”, dado que el secuestro se realizó cuando el caso ya era público.

Todas las partes involucradas ya designaron abogados y se presentaron planteos para solicitar la nulidad de la causa y aplicar criterios de cosa juzgada, en referencia a investigaciones previas sobre la droguería y sus contratos con ANDIS. El juez Casanello prorrogó el secreto de sumario por 10 días hábiles para continuar el análisis y resolver los incidentes.

Lo más leído

1

La vidente que predijo la renuncia de Milei asegura que el presidente no termina el año

2

Bullrich acusó a espías rusos por los audios de Karina Milei y sugirió una posible "incidencia de Venezuela"

3

Elecciones en Provincia de Buenos Aires: un candidato encabeza las últimas encuestas por casi 20 puntos

4

La Justicia ordenó que dejen de difundirse los audios de Karina Milei tras la denuncia del Gobierno

5

Se conocerán nuevos audios del escándalo de las coimas que implican más a Karina Milei: dónde escucharlos

Más notas de este tema

La comisión investigadora del caso $LIBRA se reúne esta tarde para repasar las pruebas iniciales

02/09/2025 - BÚSQUEDA DE PRUEBAS

La comisión investigadora del caso $LIBRA se reúne esta tarde para repasar las pruebas iniciales

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

02/09/2025 - LLA COMPLICADA

Denuncian que Diego Valenzuela adjudicó $44 millones a Suizo Argentina tras reuniones con Karina Milei y Lule Menem

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

01/09/2025 - LLA COMPLICADA

Diputados citaron a Karina Milei para que dé explicaciones sobre los últimos audios que trascendieron

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.